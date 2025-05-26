Bakanlık Uyardı: İstanbul İçin Sarı Uyarı!

İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul dahil olmak üzere 34 ile sarı uyarı yapıldı. Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminleri doğrultusunda yapılan uyarıda İstanbul başta olmak üzere 34 il için önemli bilgiler aktarıldı. Buna göre bahsi geçen şehirlerde sarı kod verilerek vatandaşlara uyarılar yapıldı. Peki bu uyarının kaynağı ne? İşte konuyla ilgili detaylar...

Meteroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Dahil 34 Kentte Sarı Uyarı Verdi!

Meteoroloji tahminlerine göre Türkiye’nin batı ve kuzeybatı bölgelerinde etkili olması beklenen sağanak yağış ve fırtına nedeniyle İçişleri Bakanlığı vatandaşları uyardı. Özellikle Batı Karadeniz ile Marmara bölgesinde etkili olması beklenen yağışlar yer yer kuvvetli rüzgâr ve gök gürültüsüyle birlikte gelecek. Bakanlık yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

26 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Yalova, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa illerinde aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra ise bu yağışların etkisini Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde göstermesi tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bu iller için “sarı” uyarı yayınlandı. Bu uyarı, hava koşullarının gündelik hayatı olumsuz etkileyebileceği ancak tehlikenin sınırlı düzeyde olduğu anlamına geliyor.

Batı Karadeniz’de de benzer şekilde Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu illerinde gün boyunca aralıklı ve yerel kuvvetli yağışların etkili olması öngörülüyor. Özellikle ani su baskınları, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi ani gelişen meteorolojik olayların ulaşımı sekteye uğratabileceği değerlendiriliyor. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada vatandaşlara şu çağrıyı yaptı: “Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını; yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınmasını önemle hatırlatıyoruz.”

Yağışlı ve rüzgârlı havanın hafta ortasına kadar aralıklarla etkisini sürdürebileceği de bildirildi. Yetkililer özellikle açık alanda bulunacak vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalarını ve hava durumu gelişmelerini anlık olarak takip etmelerini öneriyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...