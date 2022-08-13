Türk Bakkal Arctic Monkeys Üyelerine Saldırdı(Video)

Son yıllarda ülkemize gelen en büyük müzik gruplarından biri olan Arctic Monkeys, 9 Ağustos gecesi biletleri aylar öncesi tükenen İstanbul konserinde hayranların coşturdu. Muhteşem konserin dışında dün grup üyelerinin Beyoğlu'nda bir bakkal ile yaşadığı tartışma gündeme damgasını vurdu.

tv100 haber sitesinde yayınlanan görüntülerde Beyoğlu'nun ara sokaklarında alkol alan grup üyeleri, bölgede bulunan bir bakkal ile sözlü tartışmaya girdiği görülüyor. Mekanı işleten kişiyse küfür ederek grup üyelerinin bıraktığı alkol şişelerini çöpe fırlatıyor.

İşte Arctic Monkeys Üyeleri ve Bakkal Arasındaki Tartışma

Konser sonrasında İstanbul'da kalmaya devam eden grup üyeleri Jamie Cook ve Nick O'malley, Corridor adlı mekandan çıktıktan sonra elindeki içki şişeleriyle yakındaki bir bakkalın yanına giderek sohbet etmeye başladı. Fakat bakkalın sahibi içki şişelerini dükkanın önüne koymaları sebebiyle grupla sözlü tartışmaya girdi. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrasında bakkal, içki şişelerini sinirli bir şekilde çöplüğe fırlattı ve İngilizce küfürler savurdu. Grup üyeleri ise olay büyümeden mekana geri döndü. Bakkala tartıştığı kişilerin dünyaca ünlü bir grup olduğu hatırlatılınca "fark etmez" yanıtını verdi.

Kısa sürede sosyal medya gündemine düşen olayda bazı kişilere göre iki tarafta haklı. Çünkü yurtdışındaki çoğu ülkede market ve bakkal benzeri işletmeler, boş içki şişelerinin depozitolarını topluyor. Grup üyelerinin bundan yola çıkarak şişeleri bakkalın önüne bırakmış olabileceği düşünüyor. Öte yandan insanlar işletme sahibinin de dükkanının önünü temiz bir şekilde görmek istemesine olumlu bakıyor.

Olayın gündeme bomba gibi düşmesinden sonra Hürriyet'e konuşan bakkal sahibi Aydın Gül, "Bağırmam yanlış oldu. Rock müziği sevmem ama gelsinler tanışalım kahve ikram edelim, yeter ki insan olsunlar" dedi.