YouTube’da 1 Milyar İzlenen İlk Metal Müzik Videosu Belli Oldu

YouTube’da 1 milyar izlenen ilk metal müzik videosu belli oldu. Peki, popüler video paylaşım platformu YouTube’da bir milyar izlenme sayısına ulaşan metal müzik videosu nedir? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

YouTube’da 1 Milyar İzlenen İlk Metal Müzik Videosu Nedir?

YouTube’da 1 milyar izlenen ilk metal müzik videosu System of a Down alternatif metal grubunun 2 Ekim 2009 tarihinde yayımlanan Chop Suey! isimli şarkısı oldu. Vokalist Serj Tankian, gitarist Daron Malakian, bas gitarist Shavo Odadjian ve baterist John Dolmayan’ın yer aldığı System Of A Down, Chop Suey! şarkısı ile 11 yıl sonra büyük bir başarının altına imza attı.

Toxicity albümünde yer alan Chop Suey! şarkısı bu zamana kadar yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde 2,7 milyon kopya satmayı başardı. Alternatif metal grubu, bu şarkı ile YouTube’da büyük bir başarı elde etti. Söz konusu şarkı şu anda 1.001.433.289 görüntüleme sayısına ulaşmış durumda. 5,2 milyon beğeniye sahip olan müzik videosunda 236 bin dislike yer alıyor. Videoya 2009 yılından beri 303 bini aşkın yorum yapıldı.

Dünya genelinde milyonlarca hayran kitlesine sahip olan System of a Down, 1994 yılında kurulmuştu. Alternatif metal, progresif rock, hard rock ve deneysel rock türlerinde şarkılar yapan grup, 2006 yılında B.Y.O.B. isimli şarkı ile en iyi hard rock performansı dalında Grammy Ödülü kazanmayı başarmıştı. 2006 yılının ağustos ayında dağılma kararı alan System of a Down, 2010 yılının kasım ayında tekrar bir araya gelmişti.

System of a Down alternatif metal grubunun 2 Ekim 2009 tarihinde yayımlanan Chop Suey! isimli şarkısını aşağıda yer alan oynatıcıdan dinleyebilirsiniz. Popüler video paylaşım platformunda bir milyar izlenen ilk metal müzik videosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

YouTube’un 24 Saatte En Çok İzlenen Videosu

Tüm dünyada popüler olan K-pop grubu BTS'in Dynamite şarkısı 24 saatte en çok izlenen video rekoru kırarak Blackpink'in How You Like That şarkısını tahtından etmişti. BTS müzik grubunun Dynamite şarkısı ilk 24 saatte 98.3 milyon izlenerek büyük bir başarının altına imza atmıştı. Dynamite şarkısı şu anda 652.694.829 görüntüleme sayısına ulaşmış durumda.