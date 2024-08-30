Baldur's Gate 3 Yapımcısından GTA 6'ya Fiyat Eleştirisi! Artık Oyunlar Daha Pahalı Olabilir

Uzun süredir beklenen Grand Theft Auto 6'nın fiyatının sektör standartlarının oldukça üzerinde olacağı yönündeki söylentiler tekrar ortaya çıktı. Bu iddiaları güçlendiren isimlerden biri de Baldur's Gate 3'ün yayın direktörü Michael Douse oldu.

Douse, yaptığı açıklamada oyun geliştirme maliyetlerinin artması nedeniyle neredeyse tüm oyunların fiyatlarının yükselmesi gerektiğini belirtti. Özellikle GTA 6 gibi büyük bütçeli ve yüksek beklentilerle beklenen bir oyunun bu trendi daha da ileri taşıyabileceği düşünülüyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

AAA Oyun Fiyatlarındaki Artış Devam Ediyor

Son yıllarda AAA oyunların fiyatları dünya genelinde 60 dolardan 70 dolara yükselmişti. Türkiye'de özel fiyatlandırma politikaları nedeniyle bu artışın etkisi daha az hissedilse de, global pazarda yeni bir standart oluşmuştu. GTA 6 ile birlikte bu fiyatların 100 doları aşabileceği yönünde tahminler yapılıyor.

Oyuncuların GTA 6'nın yüksek fiyatına karşı tepkileri ise oldukça çelişkili. Bir yandan Rockstar Games'in oyunlarının her zaman yüksek kalitede olduğunu ve parasının karşılığını verdiğini belirten oyuncular, diğer yandan bu kadar yüksek bir fiyatın oyunun erişilebilirliğini azaltacağı endişesi taşıyorlar.

Rockstar Games henüz GTA 6'nın fiyatıyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak oyunun çıkış fiyatının 100 doları aşabileceği yönündeki söylentiler, oyuncular arasında büyük bir merak uyandırmaya devam ediyor.

GTA 6'nın çıkış fiyatının oyun sektöründe yeni bir dönemi başlatabileceği ve oyun fiyatlarının genel olarak artabileceği öngörülüyor. Oyuncular ise bu durum karşısında hem heyecanlı hem de endişeli.