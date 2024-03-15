Balenciaga, Koli Bandı Bileklik Satacak: Fiyatı Dudak Uçaklıyor! (Video)

Gündeme sık sık farklı ve dikkat çeken ürünleriyle, "skandal" reklam filmleriyle gelen Balenciaga, yine oldukça ilginç bir ürünüyle dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

Paris Moda Haftası'ndan önce Tiktok'ta @highsnobiety adlı bir hesap tarafından paylaşılan video milyonlar tarafından izlendi. 8 milyondan fazla izlenen bu videoda markanın yeni ürünü gösteriliyor ve "Bunu takar mıydınız?" diye bir soru yöneltiliyor.

Balenciaga, 275 Euroya Koli Bandı Satacak!

Yeni bilekliğiyle oldukça tepki çeken Balenciaga, bu "koli bandı" görünümlü bilekliğini yeni koleksiyonunda kullandı. Podyumda mankenlerin kolunda da görünen ürün, sıradan bir şeffaf bant rulosunun tamamen aynısı.

Aradaki tek farkın bu bandın üzerinde Balenciaga logusunun ve "yapışkan" ibaresinin bulunduğunu görüyoruz. Genellikle zengin kesime hitap eden bir marka olarak bilinen Balenciaga'nın bu bilekliği için şimdiden sıraya girildi.

Balenciaga'nın koli bandı bilekliğinin fiyatı ise 275 dolar. Türkiye için şu anki güncel kura göre 9.650 TL'lik bir fiyata denk geliyor.