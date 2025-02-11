Bankalarda İşlem Ücretlerine Zam Geldi! EFT ve FAST Ne Kadar Oldu?

2025 yılının şubat ayı itibarıyla bankacılık işlemlerinde değişiklik yapıldığı iddia edildi. Bu doğrultuda FAST ve EFT'ye zam geldi. Bunların yanı sıra kredi kartı aidatı ve nakit avans faizleri de arttı.

Bankacılık İşlemleri İçin Alınan Ücretler Ne Kadar Oldu?

Sözcü'de yer alan habere göre Merkez Bankası günlük FAST transfer limitini 100 bin TL'ye çıkardı. Bununla beraber FAST işlem ücreti vergiler dahil 6,39 TL'ye yükseldi. Bu ücret önceden 4,66 TL'ydi.

EFT işlemlerinde de benzer bir artış gerçekleşti. EFT ücreti kullanılan hizmete göre değişiklik gösteriyor. Kredi kartı aidatları artık 600 TL'den başlayıp 1.200 TL'ye kadar çıkıyor. Ek kartlardan alınan ücretler ise 250 TL-300 TL arasında değişiyor.

Kayıp ya da çalıntı nedeniyle kart yenileme ücretlerine de zam geldi. Yenileme işlemi ilk iki defaya mahsus ücretsiz yapılıyor ancak üçüncü yenilemeden itibaren 80 TL ile 150 TL arasında bir ücret alınıyor.

Banka kartı yenileme ücreti ise 50 TL olarak belirlendi. Nakit avans işlemlerimde faiz oranı %5 seviyesine çıkarıldı. BSMV ve KKDF vergileriyle beraber toplam maliyet %6'yı aşıyor. Gecikme faizinin vergilerle beraber %6,4'e yükseldiği belirtiliyor.