Sosyal Medyada Sigaraya Özendiren İçerikleri Tespit Eden Dedektör Geliştirildi

Tütün kullanımını teşvik eden içeriklerin yayılmasını önlemek üzere yola çıkan Halk Sağlığı Araştırmacısı Dr. Hüseyin Küçükali, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da başlayan ve Yeşilay tarafından desteklenen projesiyle sosyal medyada tütün kullanımını özendirecek paylaşımları tespit etmeyi amaçlıyor.

Son yıllarda özellikle elektronik sigaralarla birlikte tütün reklamlarının büyük bir ivme kazandığını vurgulayan Küçükali, tütün şirketlerinin sosyal medyada "influencer" ve gerilla pazarlama taktiklerini kullandığını söylüyor.

Küçükali ayrıca tütün şirketlerinin her yıl ölen yüz binlerce müşterinin yerine yenilerini koymak için gençlere yöneldiğini belirtiyor.

Yapay Zeka ile Otomatik İçerik Takibi

2020 yılında başlayan bu projede, günümüzde ChatGPT gibi modellerde kullanılan "Büyük Dil Modelleri"nden faydalanılıyor.

Yazılım, sosyal medyada sigarayı özendiren içerikleri tespit ederek sigara ve tütün ürünlerini teşvik eden içerikleri otomatik olarak raporluyor. Ardından bu raporlar ilgili makamlara bildirimde bulunuyor ve yasal sürecin hızlanmasında aktif bir rol oynuyor.

Dr. Küçükali, özellikle yeni nesil sosyal medya platformlarında içeriklerin 10 dakika gibi kısa bir sürede büyük kitlelere ulaştığını ve bu yüzden anlık tespit yapabilen bir sistemin kritik olduğunun altını çiziyor. Hatta eski platformlarda, örneğin Facebook'ta bile bu tarz içeriklerin 1 saat gibi bir sürede yayılabileceğine dikkat çekti.

Alkol ve Bahis İçeriklerini de Tespit Edecek

Yazılım yalnızca tütün kullanımına teşvik eden içerikleri değil, aynı zamanda alkol, bahis, şekerli içecekler ve işlenmiş gıdalar gibi sağlığa zararlı ticari ürünler için de aynı işlevi görecek. Şimdilik bu işlevler aktif değil ama yakın zamanda yelpaze daha da genişleyecek.

Bu yapay zeka destekli yazılım sayesinde sosyal medya platformlarına entegre bir "sigara uyarı sistemi" oluşturulması mümkün. Örnek olarak kullanıcılar "dumansız sosyal medya" seçeneğiyle bu tür içerikleri tamamen engelleyebilir ve tütünü teşvik eden içeriklere otomatik olarak bir uyarı eklenebilir.