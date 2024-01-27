Bankalarda Yeni Dönem: "Ödeme İste" Özelliği Geldi!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ortaklığında bir süredir üzerinde çalışılan proje "Ödeme İste", birçok bankada kullanıma sunulmaya başlıyor.

Vatandaşlar bu yeni "Ödeme İste" özelliği sayesinde mobil bankacılık uygulamaları üzerinden alacaklı olduğu kişilerden para transferi talebinde bulunabilecek.

Özelliğin kullanım alanları sadece bununla da sınırlı değil. Düzenli olarak yapılan her türlü ödemenin gecikmesi vb. durumlarda hatırlatıcı görevi görmesi adıyla "Ödeme İste" alıcı tarafından kullanılabilecek.

An itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) sisteminde yeni bir ödeme sistemi olarak yer alan "Ödeme İste", müşterilerin kullanım deneyimlerini geliştirme hedefi taşıyan katma değerli bir hizmet olarak tanımlanıyor.

"Ödeme İste" Sistemi Nasıl Kullanılır?

Para göndermesini istediğiniz kişinin IBAN numarası, ismi, istenen tutar ve talep geçerlilik süresi giriliyor.

Ardından para göndermesini istediğiniz kişiye uygulaması bir uyarı bildirimi gönderiyor ve yanıt vermesi isteniyor.

Para göndermesini istediğiniz bu uyarı bildirimini olumlu olarak yanıtlarsa istenen tutar hesabından gönderiliyor.

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