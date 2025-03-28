Bankalarda Yeni Bir Dönem Başlıyor: Artık Yatırımınızı Bu Alana Çekebilirsiniz

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımladığı yeni düzenleme kapsamında bir karar alındı. Buna göre bankalar artık paladyum alım satım işlemleri yapabilecek.

Gümüş Kadar Ulaşılabilir Olacak

Alım satım işlemleri şimdiye kadar altın, platin ve gümüş ile sınırlıydı.

Paladyum; özellikle otomotiv, elektronik ve endüstriyel sektörlerde yaygın olarak kullanılan bir metal olarak öne çıkmakta. Son yıllarda küresel piyasada değer kazanan paladyum, yatırımcılar için yeni ve kazançlı bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

Düzenleme kapsamında yatırım portföyleri daha fazla çeşitlenecek ve bankalar açısından da müşterilerine daha geniş bir yelpazede seçenekler sunmak mümkün hale gelecek. Paladyumun yatırım olarak eklenmesinin piyasayı hareketlendirmesi bekleniyor.