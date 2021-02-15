Her Üç Kişiden Biri, Başka Bir Ülkede Evden Çalışma Planı Yapıyor

Yeni tip koronavirüsle birlikte virüsün daha az yayılmasını sağlamak için birçok şirket evden çalışma sistemine geçti. Sistem, şirket personelleri tarafından o kadar çok benimsendi ki ülkemizdeki şirketler de dahil olmak üzere birçok şirket, pandemi sonrasında da personellerinin bu sistemle çalışmasına izin verme kararı aldı.

Booking.com tarafından yapılan son araştırma, ofise gitmeden uzaktan çalışan her üç kişiden birinin aynı ülkede kalarak çalışmak yerine başka bir ülkeye gitmek istediğini ve istekleri doğrultusunda planlamalara başladığını ortaya çıkardı.

Evden Çalışma İçin Başka Ülkelere Seyahatler Yapılıyor

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) verilerine göre uluslararası yapılan uçuşlardaki düşüş 2020 yılında yüzde 74'e ulaştı. Bu, 2020'deki yolcu sayısının 2019'daki yolcu sayısına kıyasla 1,4 milyar düştüğü anlamına geliyor. ICAO'nun göz önünde bulundurduğu en iyi ihtimale göre uçuşlardaki yolcu kaybının Haziran 2021 tarihinde %53 oranında toparlanacağı düşünülüyor.

Salgının en çok hasar verdiği sektörlerden bir tanesi olan havacılığa dair olumlu olarak görülebilecek tek haber, konaklama rezervasyon hizmeti sunan Booking.com'un araştırması oldu. Bu konaklama rezervasyon hizmetinin araştırmasına göre uzaktan çalışan ve başka bir ülkeye seyahat etmek isteyen kişiler, havacılık sektörüne de çok büyük olmasa da salgın şartlarına göre önemli sayılabilecek oranda bir hareketlilik getirebilir.

Uzun vadede uzaktan çalışmanın bir gerçekliğe dönüştüğü COVID-19 salgınında çalışmalarına evden devam eden kişilerin ofisini başka bir ülkeye taşımasının umut vadettiğinin vurgulayan Booking.com'un 20 bin 934 katılımcının bulunduğu ankete göre her 100 kişiden 40'ı "Eğer uzaktan çalışabiliyorsam karantinaya girmemi şart koşan bir ülkeye taşınabilirim" şeklinde düşünüyor.

Ankete katılanların %52'si uzaktan çalışma sisteminin iş ve tatili birleştirebileceği bir ülkeye taşınabileceğini düşünüyor. Ankete katılanların üçte birinden fazlası (%37'ye denk geliyor), çalışma ortamını değiştirmek için çoktan planlamalara başladığını belirtti. İnternet bağlantısının çok önemli olduğu bu kişiler için başka bir kriter de taşınılacak bölgenin iyi bir manzaraya ve sıcak bir ortama sahip olması oldu.

Booking.Com Bölge Direktörü Nuno Guerreiro, CNBC'ye verdiği bir röportajda "Araştırmalarımıza göre başka bir destinasyonda uzaktan çalışmaya ilginin arttığını söyleyebiliriz. Taylanda (yüzde 60), Vietnam (yüzde 52), Singapur (yüzde 50), Çin (yüzde 45) ve Hong Kong (yüzde 39)'ta böyle bir plana girişenler, küresel ortalamanın üzerinde" sözlerini kullandı.