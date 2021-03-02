Batı Bölgesindeki Tek Mavi İl Gündem Oldu!

Batı bölgesindeki tek mavi il sosyal medya platformlarında gündem oldu. İllere göre haftalık vaka sayısı haritasında batı bölgesinde tek düşük riskli ilin yer alması dikkat çekti. Konuya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Batı Bölgesindeki Tek Mavi İl Uşak Oldu

İller, risk değerlendirme kriterlerine göre düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olmak üzere 4 kategoriye ayrıldı. Batı bölgesinde mavi renkli bir kentin yer alması sosyal medyada gündem oldu. Batı bölgesinde yer alan tek mavi renkli ilin Uşak olduğu açıklandı.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, yaptığı açıklamada, "Uşak’ımızı alınan tedbirlere sıkı sıkı uyarak vaka sayısının azalmasını sağlayan ve ülkemiz genelinde “Düşük Riskli İller” kategorisine taşıyan tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Ayrıca bu süreçte özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarımıza, güvenlik güçlerimize ve bu uğurda çalışmalarını sürdüren tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. İlimizde azalan vaka sayılarında tekrar artış yaşanmaması için aynı duyarlılıkla rehavete kapılmadan maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam edelim."

1⃣Uşak’ımızı alınan tedbirlere sıkı sıkı uyarak vaka sayısının azalmasını sağlayan ve ülkemiz genelinde “Düşük Riskli İller” kategorisine taşıyan tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/KmYU43inX6 — Uşak Valiliği (@TC_UsakValiligi) March 1, 2021

Düşük, Orta, Yüksek ve Çok Yüksek Riskli İller

Düşük riskli İller: Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. (14 İl)

Orta Riskli İller: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. (28 İl)

Yüksek Riskli İller: Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl)

Çok Yüksek Riskli İller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 İl)

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile beraber kaldırılan yasakların detayları belli oldu. Bakanlık tarafından yayımlanan genelgede 2 Mart tarihinde uygulanacak yeni kurallar açıklandı. Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak kaldırılan yasakların ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.