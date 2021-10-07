Battlefield 2042 4K Oynanış Videosu Yayımlandı
Battlefield 2042 4K oynanış videosu yayımlandı. Peki, yeni Battlefield oyunu 4K çözünürlükte ultra ayarlarda nasıl görünüyor? İşte videoya dair tüm detaylar!
Battlefield 2042 4K oynanış videosu paylaşıldı. Yayımlanan video, yeni Battlefield oyunu hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Paylaşılan videoya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.
Battlefield 2042 4K Oynanış Videosu Neler Sunuyor?
Battlefield 2042 isimli video oyununu ön sipariş veren oyuncular ve EA Play abonelerine 6 Ekim itibarıyla oyuna erişim imkanı verildi. 8-9 Ekim tarihleri arasında ise tüm oyuncular oyunun açık beta sürecine erişebiecek.
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Jackfrags isimli bir YouTube kanalı üzerinden Battlefield 2042'nin 4K çözünürlüğünde ultra ayarlarda oynanış videosu yayımlandı. Yayımlanan video, oyunun açık beta sürecinde nasıl göründüğü hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı oluyor.
Yayımlanan videoya baktığımızda oyunda yer alacak bazı haritaları, araçları ve silahları görüyoruz. 25 dakika 13 saniye uzunluğundaki oynanış videosunu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.
Battlefield 2042 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci (AMD): AMD Ryzen 5 3600
- İşlemci (Intel): Core i5 6600K
- RAM: 8 GB
- VRAM: 4 GB
- Ekran Kartı (NVIDIA): Nvidia GeForce GTX 1050 Ti
- Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon RX 560
- DirectX: 12
- Çevrim İçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı
- Depolama Alanı: 100 GB kullanılabilir alan
Battlefield 2042 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci (AMD): AMD Ryzen 7 2700X
- İşlemci (Intel): Intel Core i7 4790
- RAM: 16GB
- VRAM: 8GB
- Ekran Kartı (NVIDIA): Nvidia GeForce RTX 3060
- Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon RX 6600 XT
- DirectX: 12
- Çevrim İçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı
- Depolama Alanı : 100 GB kullanılabilir alan (SSD)
Battlefield 2042 Ne Zaman Çıkacak?
Battlefield 2042, 22 Ekim 2021 tarihinde PC (Epic Games Store, Origin ve Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak.
Çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen yeni Battlefield oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok yakında satışa sunulacak Battlefield 2042 isimli yapım ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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