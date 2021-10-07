Battlefield 2042 4K Oynanış Videosu Yayımlandı

Battlefield 2042 4K oynanış videosu paylaşıldı. Yayımlanan video, yeni Battlefield oyunu hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Paylaşılan videoya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Battlefield 2042 4K Oynanış Videosu Neler Sunuyor?

Battlefield 2042 isimli video oyununu ön sipariş veren oyuncular ve EA Play abonelerine 6 Ekim itibarıyla oyuna erişim imkanı verildi. 8-9 Ekim tarihleri arasında ise tüm oyuncular oyunun açık beta sürecine erişebiecek.

Jackfrags isimli bir YouTube kanalı üzerinden Battlefield 2042'nin 4K çözünürlüğünde ultra ayarlarda oynanış videosu yayımlandı. Yayımlanan video, oyunun açık beta sürecinde nasıl göründüğü hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı oluyor.

Yayımlanan videoya baktığımızda oyunda yer alacak bazı haritaları, araçları ve silahları görüyoruz. 25 dakika 13 saniye uzunluğundaki oynanış videosunu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Battlefield 2042 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci (AMD): AMD Ryzen 5 3600

İşlemci (Intel): Core i5 6600K

RAM: 8 GB

VRAM: 4 GB

Ekran Kartı (NVIDIA): Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon RX 560

DirectX: 12

Çevrim İçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı

Depolama Alanı: 100 GB kullanılabilir alan

Battlefield 2042 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci (AMD): AMD Ryzen 7 2700X

İşlemci (Intel): Intel Core i7 4790

RAM: 16GB

VRAM: 8GB

Ekran Kartı (NVIDIA): Nvidia GeForce RTX 3060

Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon RX 6600 XT

DirectX: 12

Çevrim İçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı

Depolama Alanı : 100 GB kullanılabilir alan (SSD)

Battlefield 2042 Ne Zaman Çıkacak?

Battlefield 2042, 22 Ekim 2021 tarihinde PC (Epic Games Store, Origin ve Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak.

Çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen yeni Battlefield oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok yakında satışa sunulacak Battlefield 2042 isimli yapım ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.