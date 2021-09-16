Battlefield 2042 Çıkış Tarihi Ertelendi

Kısa bir süre önce resmi olarak tanıtılan Battlefield 2042, şu ana dek görülmemiş ölçekte savaş alanları ile oyuncuların heyecanla beklediği oyunlar arasında yer alıyor. Electronic Arts tarafından yapılan açıklamaya göre hayranlar, oyunu planlanandan daha uzun bir süre beklemek zorunda kalacak. Peki Battlefield 2042 çıkış tarihi ne zamana ertelendi?

Battlefield 2042 Çıkış Tarihi Kasım Ayına Ertelendi

Geçtiğimiz haftalarda yapılan tanıtım sırasında çıkış tarihi 22 Ekim 2021 olarak duyurulan Battlefield 2042, Covid-19 pandemisi nedeni ile yaşanan zorluklardan ötürü kısa bir süre için ertelendi. Electronic Arts tarfından yapılan açıklamaya göre oyunun yeni çıkış tarihi 19 Kasım 2021 olarak belirlendi. Bu da neredeyse bir aya yakın erteleme anlamına geliyor.

Yeni oyun PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, PC ve Stadia için 19 Kasım 2021 tarihinde çıkış yapacak. Oyuncular, özellikle yeni nesil cihazlarda, şimdiye dek görülmemiş ölçekte savaş alanlarının tadını çıkarma şansı elde edecekler.

Battlefield 2042 Hakkında

Battlefield 2042, serinin ikonik topyekün savaşının geri döndüğünün habercisi olan birinci şahıs nişancı oyunudur. Yakın gelecekte düzeni bozulan bir dünyada, manganızın ve yüksek teknolojili cephaneliğinizin yardımıyla dinamik olarak değişen savaş alanlarına uyum sağlayın ve zorlukların üstesinden gelin.

128 oyuncu desteği sunan Battlefield 2042, dünyadaki geniş savaş alanlarına eşi benzeri görülmemiş bir ölçek getiriyor. Oyuncular, Conquest ve Breakthrough gibi güncellenmiş çok oyunculu modlardan yepyeni Hazard Zone’a kadar birçok büyük deneyim yaşayacak.

Battlefield 2042’de dünya uçurumun eşiğinde. Gıda, enerji ve temiz su kıtlığı düzinelerce ülkenin başarısız olmasına yol açarak insanlık tarihinin en büyük mülteci krizini yarattı. Bu Vatansızlar veya Yolsuzlar arasında aileler, çiftçiler, mühendisler ve hatta askerler dahi var. Bu krizin ortasında, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya dünyayı topyekün bir savaşa çekiyor. No-Pat Uzmanları her iki tarafa da katılıyorlar, bir bayrak için değil; bu yeni dünyada Vatansızların geleceği için savaşıyorlar.

Oyuncular, Battlefield serisi için tamamen yeni bir oynanabilir asker türü olan Uzmanların botlarını giyecekler. Geleneksel dört Battlefield sınıfından ilham alan Uzmanlar, kendi benzersiz Uzman Nitelikleri ve Uzmanlıkları ile donatılacak ve tamamen özelleştirilebilir teçhizatlara sahip olacaklar.

Bir Uzman olarak oyuncular, savaşta kullanmak üzere son teknoloji bir silah, ekipman ve araç cephaneliğine erişebilecekler. Bu güçlü yeni araçlar, yaratıcı oyunculara oyun tarzlarına uyacak mükemmel kombinasyonu buldukları ve savaş alanında rakiplerini alt edip alt ettikleri için zengin seçenekler sunuyor.