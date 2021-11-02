Battlefield 2042 PC Oynanış Videosu Yayımlandı
Battlefield 2042 PC oynanış videosu yayımlandı. Peki, Battlefield 2042 PC'de nasıl görünüyor? İşte YouTube üzerinden yayımlanan videoya dair tüm ayrıntılar!
Battlefield 2042 PC oynanış videosu paylaşıldı. Yayımlanan video, NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex ve Ray Tracing (Işın İzleme) teknolojileri etkinken oyunun nasıl göründüğünü gözler önüne seriyor. Videoya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.
Battlefield 2042 PC Oynanış Videosu Neler Sunuyor?
DICE tarafından Forstbite oyun motoru ile geliştirilen Battlefield 2042 isimli video oyununun PC sürümüne ilişkin yeni bir video yayımlandı. RTX 30 serisi bir ekran kartının yer aldığı bilgisayarda kaydedilen videoda NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex ve Ray Tracing (Işın İzleme) teknolojileri etkin durumda.
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Yayımlanan video, NVIDIA'nın teknolojileri etkinken yeni Battlefield oyununun nasıl göründüğü hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor. Çok sayıda oyuncu tarafından yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalan video 1 dakika 14 saniye uzunluğunda.
Popüler video paylaşım platformu YouTube üzerinden yayımlanan videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.
Battlefield 2042 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci (AMD): AMD Ryzen 5 3600
- İşlemci (Intel): Core i5 6600K
- RAM: 8 GB
- VRAM: 4 GB
- Ekran Kartı (NVIDIA): Nvidia GeForce GTX 1050 Ti
- Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon RX 560
- DirectX: 12
- Çevrim İçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı
- Depolama Alanı: 100 GB kullanılabilir alan
Battlefield 2042 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci (AMD): AMD Ryzen 7 2700X
- İşlemci (Intel): Intel Core i7 4790
- RAM: 16GB
- VRAM: 8GB
- Ekran Kartı (NVIDIA): Nvidia GeForce RTX 3060
- Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon RX 6600 XT
- DirectX: 12
- Çevrim İçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı
- Depolama Alanı : 100 GB kullanılabilir alan (SSD)
Battlefield 2042 Ne Zaman Çıkacak?
Battlefield 2042, 19 Kasım 2021 tarihinde PC (Epic Games Store, Origin ve Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak.
Çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen yeni Battlefield oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok yakında satışa sunulacak Battlefield 2042 isimli yapım ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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