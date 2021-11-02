Battlefield 2042 PC Oynanış Videosu Yayımlandı

Battlefield 2042 PC oynanış videosu paylaşıldı. Yayımlanan video, NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex ve Ray Tracing (Işın İzleme) teknolojileri etkinken oyunun nasıl göründüğünü gözler önüne seriyor. Videoya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Battlefield 2042 PC Oynanış Videosu Neler Sunuyor?

DICE tarafından Forstbite oyun motoru ile geliştirilen Battlefield 2042 isimli video oyununun PC sürümüne ilişkin yeni bir video yayımlandı. RTX 30 serisi bir ekran kartının yer aldığı bilgisayarda kaydedilen videoda NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex ve Ray Tracing (Işın İzleme) teknolojileri etkin durumda.

Yayımlanan video, NVIDIA'nın teknolojileri etkinken yeni Battlefield oyununun nasıl göründüğü hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor. Çok sayıda oyuncu tarafından yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalan video 1 dakika 14 saniye uzunluğunda.

Popüler video paylaşım platformu YouTube üzerinden yayımlanan videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Battlefield 2042 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci (AMD): AMD Ryzen 5 3600

İşlemci (Intel): Core i5 6600K

RAM: 8 GB

VRAM: 4 GB

Ekran Kartı (NVIDIA): Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon RX 560

DirectX: 12

Çevrim İçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı

Depolama Alanı: 100 GB kullanılabilir alan

Battlefield 2042 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci (AMD): AMD Ryzen 7 2700X

İşlemci (Intel): Intel Core i7 4790

RAM: 16GB

VRAM: 8GB

Ekran Kartı (NVIDIA): Nvidia GeForce RTX 3060

Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon RX 6600 XT

DirectX: 12

Çevrim İçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı

Depolama Alanı : 100 GB kullanılabilir alan (SSD)

Battlefield 2042 Ne Zaman Çıkacak?

Battlefield 2042, 19 Kasım 2021 tarihinde PC (Epic Games Store, Origin ve Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak.

Çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen yeni Battlefield oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok yakında satışa sunulacak Battlefield 2042 isimli yapım ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.