EA, Efsanevi Battlefield Oyununun Sonunu Getiriyor! Son Gün 7 Kasım

Electronic Arts (EA) tarafından yapılan son açıklamaya göre, birçok Battlefield oyununun dijital mağazalardan kaldırılacağı ve çevrimiçi hizmetlerinin sonlandırılacağı duyuruldu.

31 Temmuz'dan itibaren Battlefield 3, Battlefield 4 ve Battlefield: Hardline, Xbox 360 ve PlayStation 3'te satın alınamaz hale gelecek. Ardından, 7 Kasım'da bu oyunların çevrimiçi hizmetleri tamamen kapatılacak.

Battlefield 3 İçin Çevrimiçi Hizmetler Son Buluyor

Battlefield 3 ve Battlefield 4, yalnızca PC'de oynanabilirken, Hardline Xbox One, PlayStation 4 ve PC'de erişilebilir olmaya devam edecek, ancak bu durum da sonsuza kadar sürmeyecek. Tek oyunculu içerik bu değişiklikten etkilenmeyecek.

Battlefield 3, 2011 yılında piyasaya sürüldüğünde büyük beğeni toplamış ve Call of Duty: Modern Warfare 3'e karşı ciddi bir rekabet oluşturmuştu.

Battlefield 4 ise 2013 yılında benzer bir başarı elde etti. 2016'da en çok satan Battlefield oyunu olan Battlefield 1 mükemmel eleştiriler almış olsa da, Battlefield 3 birçok oyuncu için özel bir yere sahipti.

Bu değişikliklerle birlikte bir dönemin sonu geliyor. 7 Kasım'da Battlefield 3, Battlefield 4 ve Hardline'ın Xbox 360 ve PlayStation 3 üzerindeki çevrimiçi sunucuları kapatılacak.

Bu, Battlefield 3'ün yalnızca PC'de oynanabilir olacağı anlamına geliyor. Ancak, 13 yaşındaki bu oyunun PC'deki oyuncu sayısındaki kaçınılmaz düşüş göz önüne alındığında, EA'nın bu hizmeti de kapatması an meselesi.

Bu kararın geriye dönük uyumluluğu da etkilemesi bekleniyor; yani Battlefield 3'ü Xbox Series X|S veya Xbox One'da oynayamayacaksınız.