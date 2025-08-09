Hileciler Battlefield 6 Betasında Bile Rahat Durmadı

Tam sürümü 10 Ekim 2025 tarihinde PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformlarına çıkış yapacak olan Battlefield 6, henüz beta sürecindeyken bile binlerce hileciyi kapı dışarı etti. Javelin güvenlik sistemi, beta sürecinde oyunda hile yapmaya çalışan pek çok kullanıcıyı engelledi. Hileciler, oyuna giriş bile yapamadı. Bu da Javelin adlı hile koruma sistemiyle mümkün oldu. Son günlerde sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde oyunda hile yapılmaya çalışıldığı görülüyordu. Javelin sistemlerini geliştiren SPEAR adlı ekip, gelen şikayetleri hızlıca değerlendirmeye aldı ve bu tarz kullanıcıları hızlıca oyundan uzaklaştırdı.

Battlefield 6'da 330.000 Kişi Hileden Engellendi

Javelin güvenlik sistemleri, 330 binden fazla hile girişimini ve manipülasyonu başarılı bir şekilde engelleyerek dikkatleri üzerine çekti. İlk gün 44.000, ertesi gün ise 60.000 civarında şüpheli oyuncu rapor edilmişti. Bu süreçte hem oyuncular yardımcı oldu, hem de Javelin'in hile tespit algoritmasının başarılı bir şekilde çalıştığı ortaya çıktı. Oyunun tam sürümü çıktığında Javelin çok daha kapsamlı bir koruma protokolüne sahip olabilir.

Peki oyunlarda hile tamamen engellenebilir mi? Uzmanlara göre çevrimiçi oyunlarda hileden tamamen korunmak diye bir kavram yok. Bir açık mutlaka çıkıyor ve hileciler tarafından kullanılıyor. Benzer durumlar başka oyunlarda da yaşanıyor. Ama görünen o ki Javelin sayesinde Battlefield 6 oyuncuları çok daha temiz bir tam sürüm deneyimi yaşayacak.

Battlefield 6 Sistem Gereksinimleri

Minimum Gereksinimler: İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600 Ekran Kartı: Nvidia RTX 2060, AMD RX 5600 XT veya Intel Arc A380 (6 GB VRAM) Bellek: 16 GB RAM Depolama: Minimum 55–75 GB

Önerilen Gereksinimler : İşlemci: Intel Core i7-10700 veya AMD Ryzen 7 3700X Ekran Kartı: Nvidia RTX 3060 Ti, AMD RX 6700 XT Depolama: Yaklaşık 75–80 GB SSD Bu sistemle 1440p çözünürlükte 60 FPS'e kadar performans elde edilebiliyor

:

Battlefield 6 Türkiye Fiyatı

Battlefield 6 şu anda ön siparişe açık konumda. Standart ve Phantom sürümleri olarak iki farklı şekilde geliyor. Battlefield 6 Türkiye satış fiyatını aşağıdaki listeden öğrenebilirsiniz: