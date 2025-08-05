Oyuncular İstedi, Onlar Getirdi: Battlefield 6'ya Dönecek Haritalar

31 Temmuz 2025'te ön sipariş sürecine açılan ve daha şimdiden "en çok satılan oyunlar" listesinde 2. sıraya yükselen Battlefield 6, veteran oyuncuları sevindirecek bir haberle geldi. Geliştirici stüdyo DICE; Battlefield 2042, Battlefield 3 ve ve Battlefield 4 oyunlarındaki bazı haritaları oyuna eklemeye sıcak bakıyor. Tahminlerde şimdilik beş harita var, ancak sonralarda daha fazlası eklenebilir. İşte eklenebilecek haritalar...

Battlefield 6'ya Eklenecek Klasik Haritalar

Hong Kong'da düzenlenen bir etkinlikte Tayvan basınına konuşan geliştirme direktörü Anna Narrevik, DICE'ın eski haritaları yoğun istek üzerine oyuna ekleyebilme ihtimali olduğunu açıkça söylemişti. Topluluk anketlerinde zirveye yükselen birkaç klasik harita mevcut:

Operasyon Metro BF3'ün kemikleşmiş haritalarından biri. Metro tünellerinde oldukça sınırlı bir alana sahip ve oldukça popüler bir harita. O kadar popüler ki BF4'e getirildi.

Seine Geçidi Yıkım dinamiklerinin en iyi sahne alabileceği haritalardan biri. Sıkışık, dar alanda gerçekleşen sokak savaşlarına ev sahipliği yapıyor. BF3'te eklenmişti.

Büyük Pazar Yine BF3'ten aynı tarzda bir harita. Dar sokaklarıyla yeni dinamikleri en iyi yansıtabilecek adaylardan.

Şangay Kuşatması Battlefield 4'ün posterinde yer almıştı. Gökdelenlerin yıkılıp enkaza dönüştüğü, kaos dolu deneyimlere sahne oluyor.

Noshahr Kanalları BF3'ten kalma, aşırı "sulu" bir harita. Küçük çaplı ölüm maçları için sıkça tercih edilir.



Battlefield 6 Fiyatı Ne Kadar?

Şu an büyük rağbet gören Battlefield 6, modern mekanik ve grafikleriyle bu yılın en iddialı yapımlarından olması hasebiyle 69.99 dolarlık başlangıç fiyatına sahip. Battlefield 6 Türkiye satış fiyatlarını aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz. Battlefield 6 iki farklı sürümle satışa sunulacak: