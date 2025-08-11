Battlefield 6'nın Betası Bile Call of Duty'i Ezip Geçti!

Battlefield 6, en büyük rakibi Call of Duty'i unutturma yolunda emin adımlar atıyor. Sadece beta sürecinde bile büyük ilgi gören oyun, Steam'de eş zamanlı oyuncu sayısı rekorunu kırarak Call of Duty'i geride bırakmayı başardı. Steam'de 491.670 oyuncuyla rekoru şimdiye kadar elinde tutan Call of Duty, artık ikinci konumda; Battlefield 6'nın betası, 500.000'den fazla eş zamanlı oyuncuya ulaştı.

Eski Blizzard Yöneticisi Bile Battlefield 6'yı Seçti

Microsoft, Blizzard'ı satın aldıktan sonra şirketin kimyası tamamen değişti. FPS oyunlarında açık ara önde olan ve geçmişten günümüze güçlü oyunlar çıkaran Call of Duty serisi, 2010'lu yıllardan bu yana iki sene aralıklarla da olsa üst üste rekorlar kırmış, milyonlarca kopya satmıştı. Ancak sonradan Modern Warfare 2, Warzone 2.0 vb. yakın tarihli oyunlar, tek bir platform altında toplandı. Bu da COD serisinin düşüş dönemine girmesinin başlangıcı oldu.

Oyuncuların sıkça eleştirdiği oyun içi satın alma sistemleri de bu konuda etkiliydi. Call of Duty serisi, her ne kadar FPS oyunlarının öncüsü haline gelse de söz konusu yeni içerikler eklemek olduğunda sınıfta kalıyordu. Hatta eski Blizzard yöneticisi Bobby Kotick bile bu konuda başarısız olduklarını, bu sebeple Battlefield 6'nın Call of Duty'ye ciddi bir rekabet getireceğini ve onu "ezeceğini" savunmuştu.

Battlefield 6 Türkiye Satış Fiyatı Ne Kadar?

Şu anda ücretsiz beta sürecine açık olan Battlefield 6, ön siparişlere de açılmış; Standart ve Phantom olarak iki farklı sürüme ayrılmıştı. Battlefield 6 Türkiye satış fiyatı listesi aşağıdaki gibidir: