Battlefield 6, GTA 6'dan Sıyrıldı: Geri Döneceği Tarih Belli Oldu

Electronic Arts, Battlefield 6'yı 2026 Mart'ına kadar piyasaya süreceğini resmen açıkladı. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki yaz aylarında yapılacak büyük tanıtımın ardından oyun, yıl bitmeden oyuncularla buluşabilir. Şirketin CEO'su Andrew Wilson, yazın yapılacak tanıtımı "bir sonraki nesil blockbuster eğlencenin başlangıcı" olarak yorumladı.

Aslında EA'in bu oyunla ilgili en büyük çekincelerinden biri, Rockstar'ın devasa projesi GTA 6'ydı. Daha önce yaptığı açıklamada, eğer çıkış zamanları GTA 6 ile çakışırsa Battlefield'ın ertelenebileceğini söylemişti. Neyse ki GTA 6'nın 2026 Mayıs'ına kaydırılmasıyla EA'in eli rahatladı.

Battlefield 6 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Şirketin, Battlefield'ı eski şaşalı günlerine döndürmek gibi büyük bir hedefi var. Bu yüzden oyuncu kazanımı, ilgi çekme potansiyeli ve doğru zamanlama gibi etkenleri dikkatle hesaplıyorlar. Uzun süredir sızan bilgiler ve testler de oyunun önceki başarısızlıklarından ders çıkardığını gösteriyor. Serinin köklerine dönüş, birçok eski oyuncuyu heyecanlandırmış durumda.

Ancak fiyat konusuna atladığımızda işler biraz karışık... Battlefield 6'nın da 70 dolardan mı satışa çıkacağı yoksa Microsoft'un bazı yeni oyunlarında gördüğümüz gibi 80 dolar bandına mı tırmanacağı henüz net değil. Bu da EA'nin önümüzdeki dönemde vermesi gereken önemli kararlardan biri olacak.

Sizce Battlefield 6 sürpriz bir fiyatla karşımıza çıkabilir mi? Yorumlarda buluşalım.