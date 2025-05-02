Battlefield 1 Steam'de Neredeyse Bedava Oldu (Almayanı Döverler)

FPS tutkunlarının yıllardır dilinden düşürmediği Battlefield 1, %95 indirimle sadece 2 dolara düştü. Oyun normalde 40 dolarlık bir fiyat etiketiyle satılıyor. Şimdi ise kısa süreliğine, yalnızca 77₺ ödeyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Battlefield 1'i indirimli fiyattan almak için 15 Mayıs'a kadar vaktiniz var.

Battlefield 1 Nasıl Bir Oyun?

2016'da piyasaya çıkan Battlefield 1, savaş oyunları arasında apayrı bir yerde duruyor. Çünkü konu bu kez her zamanki gibi geleceğin değil, tarihin en kanlı dönemlerinden biri: Birinci Dünya Savaşı.

Oyunun hikaye modu; farklı cephelerde geçen, askerlerin iç burkan yaşam öykülerini anlatıyor. Çok oyunculu kısımda ise işler daha kaotik: 64 kişilik devasa savaşlar, geniş haritalar ve bol aksiyon var. Üstelik oyun tarihi detaylara öyle güzel sadık kalmış ki, Osmanlı İmparatorluğu bile bizzat oyunun içinde yer alıyor.

Hikaye kısmında Osmanlı'ya karşı savaşırken, multiplayer tarafında doğrudan Osmanlı askeri olabiliyorsunuz.

Türkçe Desteğiyle Gelecek

Hem nostalji hem tarih hem aksiyonun bir arada olduğu oyunun bir diğer güzel tarafı da Türkçe dil desteğiyle geliyor olması. Ses tasarımı, efektler ve oynanış mekanikleri hâlâ güncel birçok oyundan daha başarılı. Steam'deki aktif oyuncu sayısı da oyunun yaşına rağmen hiç fena değil, yani boş harita riski de yok.

Eğer tarihi oyunları seviyorsanız ve akıcı bir deneyim istiyorsanız Battlefield 1 yalnızca 2 dolara kaçırılmayacak bir oyun. Steam sayfasına buradan ulaşıp inceleyebilirsiniz.