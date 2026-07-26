Battlefield 6'da İndirim Başladı: Fiyatı 1.657 TL Düştü!

Electronic Arts'ın geçtiğimiz yıl oyunseverlerin beğenisine sunduğu Battlefield 6 kısa bir süre önce Steam'de indirime girdi. Peki oyunun indirimli fiyatı ne kadar ve bu kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!

Battlefield 6 Steam'de Kaç TL Oldu?

Battlefield 6, Steam'de yüzde 50 oranında indirime girdi. Oyunun fiyat etiketi bu kampanyayla birlikte 69,99 dolardan (3.313 TL) 34,99 dolara (1.656 TL) kadar geriledi. Ayrıca bu indirimlerin 8 Ağustos'a kadar devam edeceğini belirtelim. Yani oyunu satın alıp almama konusunda karar verebilmeniz için önünüzde bolca süre olacak.

Battlefield 6 Epic Games'te Kaç TL?

Epic Games Store'da da yüzde 50'lik benzer bir indirim söz konusu. Bu kapsamda Battlefield 6'yı 2.599 TL yerine 1.299 TL'ye satın alabileceksiniz. İndirimler burada daha erken sona erecek. 30 Temmuz'dan sonra yapımın fiyatı eski haline dönecek.

Battlefield 6 Xbox'ta ve PlayStation'da Kaç TL?

Xbox ve PlayStation cephesinde de yüzde 50'lik bir indirim söz konusu. Battlefield 6'yı bu platformlardan sırasıyla 1.449 TL ve 1.450 TL’ye satın alabiliyorsunuz. Epic Games'te olduğu gibi bu mağazalardaki indirimler de 30 Temmuz'da sona eriyor.

Battlefield 6 Nasıl Bir Oyun?

Battlefield 6 sürükleyici bir birinci şahıs nişancı (FPS) oyunu. Bu yapımda gücünü kaybetmeye başlayan NATO'nun saflarına katılarak dünyayı tehdit eden devasa bir özel askeri şirkete karşı mücadele ediyorsunuz. Özetle takımınızla omuz omuza çarpışırken silahlarınızı geliştiriyor ve tanklardan helikopterlere kadar birçok aracı savaş alanında bizzat kontrol edebiliyorsunuz.

Battlefield 6 Sistem Gereksinimleri Neler?

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 2600 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: Nvidia RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT 6GB

Nvidia RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT 6GB DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 55 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Normalde FPS türündeki savaş oyunlarını pek sevmem. Bu yüzden Call of Duty ve Battlefield gibi popüler serilerle aram hiçbir zaman iyi olmadı. Daha çok Uncharted ve The Last of Us gibi güçlü hikayesi olan ve sürükleyici yapımları tercih ediyorum. Buna rağmen bir şans verip Battlefield 6'yı satın aldım. Birkaç saat oynar çıkarım diye düşünürken, oyun beni gerçekten içine çekmeyi başardı.