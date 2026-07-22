Valve Hayatının Hatasını Yaptı: Steam Deck Satışları Adeta Çakıldı!

Valve'ın en başarılı ürünleri arasında yer alan Steam Deck'in satışları yapılan son zamlarla birlikte adeta çakıldı. Bilindiği üzere marka mayıs ayında konsolun başlangıç fiyatını 549 dolardan 789 dolara çıkardı. Ancak görünüşe göre bu artış el konsolunun satışlarının ciddi oranda azalmasına neden oldu. İşte merak edilen detaylar!

Steam Deck'in Satışları Neden Bu Kadar Düştü?

Boiling Steam tarafından hazırlanan son rapora göre kullanıcıların Valve'ın yaptığı zam sonrası Steam Deck'e olan ilgisi düştü. Zam öncesi el konsolu şirketin en çok satanlar listesinde genellikle dördüncü veya beşinci sırada yer alıyordu. Bazen ikinci sıraya kadar yükseldiğini de görüyorduk. Kısacası cihaz 2025 yılı boyunca en çok satanlar listesinde ilk beş sırada karşımıza çıkıyordu.

Ancak bu durum zam sonrası tam tersine döndü. Zira an itibariyla satış listelere baktığımızda konsolun on ila on beşinci sıralar arasında yer aldığını görebiliyoruz. Hatta bu gelişmeyle birlikte ürünün haftalık brüt gelirinin 2025'e kıyasla yüzde 72 oranında azaldığı söyleniyor.

Bunu biraz daha açarsak Valve geçmişte konsoldan haftalık 6 milyon ile 10 milyon dolar arası gelir elde ediyordu. 2026'nın ortasına gelmemizle birlikte gelirler 1.2 milyon ile 2.5 milyon dolar arasına çakıldı. Haftalık satış hacmi de 11 bin ile 18 bin bandından 1.4 bin ile 3 bin seviyelerine kadar düştü. Yani devasa bir düşüş söz konusu.

Ürünün genel satışlarında da aynı tablo bizleri karşılıyor. Zam sonrası dönemde satışlar zam öncesine kıyasla yüzde 82 oranında düştü. Yani konsola olan talebin neredeyse sıfıra indiğini söyleyebiliriz. Tabii ilerleyen dönemlerde bu durum değişebilir. Ancak şimdilik tablo bu şekilde.

Steam Deck Fiyatın Neden Zam Geldi?

Steam Deck'in fiyatının artmasının ardındaki neden bileşen maliyetlerindeki artış diyebiliriz. Bu durum sadece Steam Deck'i etkilemiyor. Akıllı telefonlardan bilgisayarlara kadar birçok teknolojik ürünün fiyatı aynı sebeple artıyor. Yapay zeka alanındaki devasa yatırımlar bileşen pazarında ciddi bir stok sıkıntısına neden oldu. Yaşanan tedarik sorunu üretim maliyetlerini önemli ölçüde artırdı. Kısacası domino etkisiyle teknoloji pazarındaki tüm ürünlerin satış fiyatları bundan etkilenmeye başladı.

Editörün Yorumu

Steam Deck satışlarının yüzde 82 düşmesi beni çok şaşırttı. Zira Steam'de en çok satanlar listesini yıllardır takip ediyorum ve konsol genellikle ilk beş sırada karşıma çıkıyordu. Ancak zamla birlikte artık ilk 10'da bile yer almıyor. Umarım bileşen krizi çok yakında çözülür ve ürünün fiyatı yeniden eski seviyesine geriler.