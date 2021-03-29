Her ne kadar Electronic Arts ve DICE resmi herhangi bir açıklamada bulunmuyor ama bulunmak için de gün sayıyor olsa da, Battlefield 6 ile ilgili iddiaların, sızıntıların ve söylentilerin de ardı arkası kesilmiyor. Bildiğiniz gibi son olarak sizler ile paylaştığımız haberimizde, yeni oyunun ücretsiz bir mod ile gelebileceğinden bahsetmiştik. Şimdi ise elimizde enteresan yeni bilgiler var. Battlefield 6'nın kooperatif senaryo sunacağı söyleniyor.

Geçmişte sızdırdığı bilgiler ile büyük bir itibar kazanmış olan Tom Henderson, Twitter hesabı üzerinden birtakım paylaşımlarda bulundu. Kullanıcı tarafından belirtilene göre yeni Battlefield, günümüzün on yıl sonrasını konu olacak. Teknolojik açıdan bir hayli gelişmiş bir zamanda geçecek olan oyunda, askeri robotlar, gelişmiş insansız hava araçları (drone), jetler, helikopterler ve tanklar kullanılacak.

Battlefield 6'nın Kooperatif Senaryo ile Gelecek Mi?

Dahası ise sadece Battlefield olarak satışa sunulacağı söylenen oyunda, Birleşik Devletler ile Rusya bir kez daha karşı karşıya gelecek ve her ikisi de uzman bir takım olan bizi kendi tarafına çekebilmek için çaba sarf edecekmiş. Bu noktada, söylenene göre DICE stüdyosunun kooperatif oynanışın da destekleneceği senaryonun ilerleyişi boyunca taraf seçmemize olanak tanıyacakmış. Yani hangi ulus için savaşacağımız bize bırakılacakmış. Bu bağlamda, muhtemelen bizi iki farklı son da bekliyor olabilir.

Tom Henderson tarafından aktarılan bilgilerde çok oyunculu moda da yer verilmiş. Belirtilene göre, yeni Battlefield oyununun çok oyunculu modu üçüncü ve dördüncü oyunun karışımı ama daha büyüğü ve daha iyisi olarak tanımlanmış. Battle Royale modu ise muhtemelen oyunun çıkışından sonra yayınlanacakmış. Dahası ise her birinin farklı takviyelerinin olacağı dört sınıftan birini seçerek oynayabilecekmişsiniz.

Son olarak, şu anda Battlefield 6 adıyla bildiğimiz oyunun Battlefield adıyla satışa sunulacağı söyleniyor. Aslına bakarsanız, bu durum daha önceden de birkaç kez daha ortaya atılmıştı. Halen duyuyor olmamız, belki de tescillendiğinin kanıtıdır. Ama yine de dereyi görmeden paçaları sıvamamak lazım. Yakın bir zamanda yapılacak olan resmi duyuru ile Electronic Arts ve DICE, merak ettiğimiz tüm bilgileri bizlere sunacaklar. Gelişmeleri takipte olacağız.