Bu Oyun Çok Konuşulur: Battlefield 6'nın Oynanış Görüntüleri Sızdırıldı!

Battlefield 6'nın geliştirme süreci devam ederken, oyun dünyasını heyecanlandıran yeni bir sızıntı daha gündeme geldi. YouTube'da paylaşılan ve oyunun son test sürümünden alındığı belirtilen yeni bir oynanış videosu, yeni oyunun etkileyici dinamiği ve grafiklerine ışık tutuyor.

Özellikle oyun mekaniği ile ilgili önemli ipuçları veren yeni görüntüler, Battlefield 6'nın tempolu savaş sahneleri ve yıkıma dayalı çevre dinamikleri ile ön plana çıkacağını gösteriyor.

Battlefield İçin Yeni Bir Oynanış Videosu Daha Ortaya Çıktı

Sızdırılan yeni oynanış videosunu incelediğimizde, serinin uzun süredir hayranları tarafından özlenen özelliği olan yıkılabilir çevre etkileşimlerinin, Battlefield 6 ile birlikte yeniden ön planda yer alacağını görüyoruz.

DICE tarafından geliştirilen ve Frostbite oyun motorunun sunduğu gerçekçi dinamikler, ilk kez Bad Company döneminde dikkat çeken etkileyici yıkım ve aksiyon sahnelerini geri getirecek gibi görünüyor. Özellikle çöken yapılarla oyunculara zarar verebilen çevre öğeleri ve stratejik etkileşim sunan çevre unsurları, oyuna sadece görsel değil, taktiksel anlamda da yeni bir soluk getirebilir.

Söz konusu videoda dikkat çeken bir diğer unsur ise Battlefield 6’nın modern zaman diliminde geçecek olması. Görsellerde yer alan silahlar, araçlar ve harita yapıları, Battlefield 3'ün atmosferine benzer bir çizgi izliyor. Sızdırılan video hala erişilebilir durumda olsa da, EA’in daha önce benzer içerikleri hızla kaldırdığı biliniyor. Bu nedenle ilgilenenlerin fazla gecikmeden göz atmalarını tavsiye ediyoruz.

İşte sızdırılan yeni oynanış videosu

Battlefield 6 Bu Ay Resmen Duyurulabilir

Henüz resmi detaylar açıklanmış değil ancak EA’in bu ay düzenleyeceği Showcase etkinliğinde oyunun tanıtılması bekleniyor. Eğer planlandığı gibi ilerlerse, Battlefield 6'nın 2025 sonunda ya da 2026’nın başlarında piyasaya sürüldüğünü görebiliriz.

Peki siz Battlefield 6'nın gün yüzüne çıkan yeni sızıntıları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...