PS5 Pro Battlefield 6'yı Kaç FPS'te Çalıştıracak? Heyecanlandıran İddia

Merakla beklenen Battlefield 6 ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda oynanış videoları ortaya çıkan oyun ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. PlayStation 5 Pro (PS5 Pro) konsolunun oyunu kaç FPS'te oynatacağı belli oldu.

PS5 Pro Battlefield 6'yı Kaç FPS'te Oynatacak?

Battlefeild 6'nın PlayStation 5 Pro sürümünde 120 FPS desteğinin olacağı öne sürüldü. Çok güçlü donanıma sahip PS5 Pro'nun oyunu 100 FPS ile 110 FPS arasında çalıştırdığı iddia edildi. FPS değerlerinin nadiren 80'e düştüğü belirtildi.

DICE tarafından geliştirilen ve 2021 yılında satışa sunulan Battlefield 2042 konsolda 60 FPS ile sınırlandırılmıştı. Battlefield 6'nın 120 FPS desteğine sahip olması, deneyimi bambaşka bir boyuta taşıyacaktır.

Battlefield 6 Nasıl Bir Oyun Olacak?

Modern savaşı konu alacak oyun, serinin en sevilen Battlefield 3 ve Battlefield 4 oyunlarına benzer bir deneyim sunacak. Eski sınıf sistemleri ile beraber gelecek yapımda yıkılabilir çevre sistemini destekleyecek.

EA bu oyun için DICE, Motive, Ripple Effect ve Criterion dahil olmak üzere dört farklı stüdyonun bir araya geldiği Battlefield Studios'u duyurmuştu. Bu stüdyolar daha önce önemli başarıların altına imza atmıştı.

Battlefield 6 Çıkış Tarihi

Paylaşılan bilgilere göre Battlfield 6 oyunu Nisan 2026 tarihinden önce satışa sunulacak. Oyunun PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformları için geliştirilmekte olduğunu belirtelim.