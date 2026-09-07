Popüler FPS Oyununda İndirim! Fiyatı Yüzde 50 Düştü

Battlefield 6 için Steam'de ve Epic Games'te yeni bir indirim kampanyası başladı. Bu kampanya sayesinde yapımın fiyat etiketinde önemli bir düşüş yaşandı. Peki oyuncular bu oyunu ne zamana kadar indirimli fiyattan satın alabilecek? En önemlisi yapımın fiyatı şu anda kaç TL oldu? İşte merak edilen detaylar!

Battlefield 6 Steam'de Kaç TL Oldu?

Steam'de düzenlenen son kampanyayla birlikte Battlefield 6'nın fiyatı yüzde 50 oranında düştü. Bu indirim sayesinde oyunu 13 Eylül'e kadar 69,99 dolar (3.389 TL) yerine 34,99 dolara (1.694 TL) satın alabileceksiniz. Kısacası oyunu satın alıp almamaya karar verebilmeniz için önünüzde 6 günlük bir süre var.

Battlefield 6 Epic Games'te Kaç TL?

Benzer bir durum Epic Games Store için de geçerli. Battlefield 6, Steam’de olduğu gibi bu platformda da yüzde 50’lik bir indirim kampanyası kapsamında oyunculara sunuluyor. Bu kapsamda oyunu 13 Eylül’e kadar 1.299 TL’ye satın alabileceksiniz. 13 Eylül sonrasında ise oyunun fiyatı eski seviyesine dönecek diyebiliriz.

Battlefield 6 Xbox'ta ve PlayStation'da Kaç TL?

Battlefield 6 için Xbox’ta bir indirim görünmüyor. Oyun şu anda platformda 2.899 TL’den satılıyor. PlayStation’da ise durum biraz daha farklı. Battlefield 6'yı 10 Eylül’e kadar yüzde 50 indirimle 1.450 TL’den kütüphanize ekleyebiliyorsunuz. Kısacası yapım Xbox dışındaki tüm platformlarda indirimde gibi görünüyor.

Battlefield 6 Nasıl Bir Oyun?

Battlefield 6'da gücünü kaybetmeye başlayan NATO’nun saflarına katılarak dünyayı tehdit eden devasa bir özel askeri şirkete karşı mücadele ediyorsunuz. Özetle takımınızla omuz omuza çarpışırken silahlarınızı geliştiriyor ve tanklardan helikopterlere kadar birçok aracı savaş alanında bizzat kontrol edebiliyorsunuz.

Battlefield 6 Sistem Gereksinimleri Neler?

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 2600 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: Nvidia RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT 6GB

Nvidia RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT 6GB DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 55 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Battlefield 6’yı geçmiş indirimlerde satın almıştım. Açıkçası FPS savaş oyunlarını çok fazla sevmememe rağmen ilgimi çekmeyi başarmıştı. Eğer bu türe karşı ilgiliyseniz hem PC’de hem de PlayStation’da indirimli fiyatlara satın alabileceksiniz. Genel olarak size güzel vakit geçirtecek bir yapım olduğunu söyleyebilirim.