Fiat Egea 2026 Fiyat Listesi: 100 Bin TL İndirim Var!

Fiat Egea'nın Eylül 2026 fiyat listesi paylaşıldı. Böylece Egea'nın güncel sıfır araba fiyatları belli oldu. Egea için 2026 yılının Eylül ayına özel kampanyası bulunuyor. Bu kampanya, daha uygun bir fiyata araba satın alınabilmesini sağlıyor. Peki, şu anda Fiat Egea kaç TL'ye satılıyor?

Fiat Egea Sedan'ın Güncel Fiyatı Ne Kadar? (Eylül 2026)

Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı Tavsiye Edilen Nakit Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı İndirim Miktarı Easy 1.6 Manuel

MultiJet 130 HP GSR Dizel 1.499.900 TL 1.449.900 TL 50.000 TL Easy 1.6 Otomatik

MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel 1.950.900 TL 1.850.900 TL 100.000 TL Urban 1.6 Manuel

MultiJet 130 HP GSR Dizel 1.599.900 TL 1.519.900 TL 80.000 TL Urban 1.6 Otomatik

MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel 2.020.900 TL 1.920.900 TL 100.000 TL Lounge 1.6 Manuel

MultiJet 130 HP GSR Dizel 1.674.900 TL 1.589.900 TL 85.000 TL Lounge 1.6 Otomatik

MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel 2.090.900 TL 1.990.900 TL 100.000 TL

Fiat Egea Sedan'ın Easy, Urban ve Lounge olmak üzere üç farklı donanım paketi bulunuyor. Easy 1.6 Manuel MultiJet 130 HP GSR Dizel sürümü için 1 milyon 499 bin 900 TL fiyat etiketi belirlendi. Kampanya kapsamında bu sürüm 1 bin 449 bin 900 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Yani 50 bin TL'lik bir indirim mevcut.

Easy 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel sürümü 1 milyon 950 bin 900 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu sürüm kampanya ile birlikte 1 milyon 850 bin 900 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Yani 100 bin TL tutarında bir indirim mevcut. Urban 1.6 Manuel MultiJet 130 HP GSR Dizel sürümü, kampanya kapsamında 1 milyon 599 bin 900 TL yerine 1 milyon 519 bin 900 TL'ye satılıyor. Bu sürümde ise 80 bin TL'lik indirim yer alıyor.

Urban 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel sürümü için 2 milyon 20 bin 900 TL fiyat etiketi belirlendi. Bu versiyon kampanya kapsamında 1 milyon 920 bin 900 TL'ye düştü. 100 bin TL'lik bir indirim bulunuyor. Lounge 1.6 Manuel MultiJet 130 HP GSR Dizel sürümü, kampanya kapsamında 1 milyon 674 bin 900 TL yerine 1 milyon 589 bin 900 TL'ye satılıyor. Bu sürümde 85 bin TL'lik bir indirim mevcut.

Lounge 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel sürümü 2 milyon 90 bin 900 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu sürüm kampanya ile birlikte 1 milyon 990 bin 900 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu versiyonda 100 bin TL'lik bir indirim bulunuyor. Bu arada söz konusu kampanya nakit alımlarda geçerli.

Fiat Egea Cross'un Güncel Fiyatı Ne Kadar? (Eylül 2026)

Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı Tavsiye Edilen Nakit Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı İndirim Miktarı Street 1.6 Otomatik

MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel 1.990.900 TL 1.890.900 TL 100.000 TL Urban 1.6 Otomatik

MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel 2.026.900 TL 1.926.900 TL 100.000 TL Lounge 1.6 Otomatik

MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel 2.062.900 TL 1.962.900 TL 100.000 TL Limited 1.6 Otomatik

MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel 2.099.900 TL 1.999.900 TL 100.000 TL

Fiat Egea Cross'un Street, Urban, Lounge ve Limited olmak üzere dört farklı sürümü bulunuyor. Street 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel sürümü için 1 milyon 950 bin 500 TL fiyat etiketi belirlendi. Bu sürüm kampanya ile birlikte 1 milyon 850 bin 500 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Yani 100 bin TL'lik bir indirim mevcut.

Egea Cross'un Urban 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel sürümü için 2 milyon 26 bin 900 TL fiyat etiketi belirlendi. Bu sürüm kampanya ile birlikte 1 milyon 926 bin 900 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Eylül 2026'da kampanya kapsamında Bu versiyonda da 100 bin TL'lik bir indirim bulunuyor.

Listede Lounge 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel sürümü de bulunuyor. Bu sürüm 2 milyon 62 bin 900 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu sürüm kampanya kapsamında 1 milyon 962 bin 900 TL'ye düştü. Eylül ayına özel olarak başlatılan bu kampanya kapsamında araba için de 100 bin TL'lik indirim mevcut.

Editörün Yorumu

Fiat Egea'nın fiyat performans konusunda iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Listede en düşük fiyatlı otomobil, 1 milyon 499 bin 900 TL'den başlıyor. Eylül ayına özel başlatılan kampanya kapsamında otomobil daha uygun fiyata satın alınabiliyor. Örneğin Easy 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel sürümü, 1 milyon 950 bin 900 TL yerine 1 milyon 850 bin 900 TL'ye satın alınabiliyor.

Söz konusu sürümde 100 bin TL'lik indirim bulunuyor. Bu arada Ağustos 2026'da en çok satılan arabalar listesinde Egea Cross'un 1.173 satış adedi ile 17. sırada, Egea Sedan'ın ise 732 satış adedi ile 29. sırada yer aldığını belirtelim.