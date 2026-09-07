BİM'de 64 MP Kameralı ve 120Hz Ekranlı Ucuz Telefon Satılacak!
BİM'de önümüzdeki günlerde güçlü özelliklere sahip bir akıllı telefon satışa sunulacak. Peki bu modelin ismi ne ve özellikleri neler olacak? İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- BİM, 13 Eylül’de OMIX O1 Icon isimli telefonu satışa sunacak.
- Modelin 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama versiyonu için belirlenen fiyat etiketi 8.900 TL.
- OMIX O1 Icon, 120Hz yenileme hızı sunan LCD ekran, MediaTek Helio G100 işlemci ve 64 megapiksel kamera gibi özelliklere sahip.
BİM bu hafta uygun fiyatlı bir Android telefonu kullanıcıların beğenisine sunacak. Markanın satışa sunacağı model özellikleri itibariyla giriş segmente hitap edecek. Yani telefonlara devasa ücretler ödemek istemeyenler için uygun olacak. Peki BİM'de satılacak bu modelin ismi ne? İşte merak edilen detaylar!
BİM'de OMIX O1 Icon'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?
BİM, 13 Eylül’de OMIX O1 Icon isimli telefonu satışa sunacak. Markanın kısa süre önce paylaştığı afişe göre modelin 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama sunan versiyonu 8.900 TL’lik bir fiyat etiketine sahip olacak. Bu modeli piyasadan almak istediğinizde ise 9.947 TL’den başlayan meblağlar ödemeniz gerekiyor. Bu doğrultuda BİM’deki fiyat daha ucuz diyebiliriz.
OMIX O1 Icon Özellikleri Neler?
- Ekran Boyutu: 6.78 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2460
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Teknolojisi: LCD
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- Ana Kamera: 64 MP + 5 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Pil: 5000 mAh
- Şarj Hızı: 33W
- İşlemci: MediaTek Helio G100
- Parmak İzi: Var
- Yüz Tanıma: Var
- NFC: Var
- Garanti: 2 Yıl
OMIX O1 Icon Ekran Özellikleri Neler?
OMIX O1 Icon, 6,78 inçlik 1080 x 2460 piksel çözünürlük ve 120Hz tazeleme hızı sunan LCD bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ürün giriş segmentte olmasına rağmen 120Hz tazeleme hızlarını destekliyor. Bu da menü geçişlerinde, oyunlarda ve web sayfası kaydırmalarında akıcı bir ekran deneyimi sunacağı anlamına geliyor.
OMIX O1 Icon İşlemci Özellikleri Neler?
Cihazda Redmi Note 14 Pro 4G ve OPPO A6 Pro gibi giriş-orta segment modellerde kullanılan MediaTek Helio G100 işlemcisi bulunuyor. Bu donanım 7 nm üretim teknolojsiiyle üretildi. 8 nm tabanlı veya daha eski yongalara kıyasla daha verimli ve yüksek performansta çalışabilen işlemci Genshin Impact gibi oyunları akıcı bir şekilde oynatıyor. Hatta Infinix Note 50 üzerinde yapılan testlerde yapımın düşük grafik ayarlarında 30 FPS üzeri çalıştığını görüyoruz.
OMIX O1 Icon Kamera Özellikleri Neler?
Akıllı telefonun ana kamerası 64 megapiksel. Buna ek olarak 5 megapiksel ve 2 megapiksel yardımcı sensörlere sahip olduğunu belirtelim. Önde ise 32 megapiksel çözünürlüklü bir selfie sensörüne yer verildiğini söylemek mümkün. Bu kamera özellikleriyle aşırın kaliteli olmasa da sizi üzmeyecek fotoğraflar çekebileceksiniz.
OMIX O1 Icon Batarya Özellikleri Neler?
Üründe 33W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh kapasiteli bir pil tercih edilmiş. 5.000 mAh seviyeleri giriş segmentte tabiri caizse bir standart haline geldi. Bu nedenle söz konusu kapasitesinin OMIX O1 Icon yeterli olduğunun altını çizebiliriz.
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