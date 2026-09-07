200 MP Kameralı Xiaomi 18 Fold Tanıtıldı! İşlemcisi Çok Güçlü

Xiaomi, yeni katlanabilir telefonunu tanıttı. Xiaomi 18 Fold olarak adlandırılan model, son derece güçlü bir işlemci ile birlikte kullanıcıları karşılıyor. Tablet benzeri deneyim sunan bu cihaz, 8K'ya kadar video kaydı almanızı mümkün kılıyor. Tüketiciler, 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri arasından tercih yapabilecek.

Xiaomi 18 Fold'un Özellikleri Neler?

Ana ekran: 7,58 inç, 1712 x 1168 piksel çözünürlük, 1-120Hz LTPO, 4000 nit maksimum parlaklık

7,58 inç, 1712 x 1168 piksel çözünürlük, 1-120Hz LTPO, 4000 nit maksimum parlaklık İkinci ekran: 5,38 inç, 1-120Hz LTPO, 4000 nit maksimum parlaklık, HDR10+, Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0

5,38 inç, 1-120Hz LTPO, 4000 nit maksimum parlaklık, HDR10+, Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0 İşlemci: Xiaomi Xring O3 (3 nm)

Xiaomi Xring O3 (3 nm) NPU: 200 TOPS (Saniyede Trilyon İşlem) hesaplama gücü

200 TOPS (Saniyede Trilyon İşlem) hesaplama gücü RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB İşletim sistemi: Xiaomi HyperOS 4

Xiaomi HyperOS 4 Arka kamera: 200 MP ana kamera (f/1.7) + 50 MP (f/2.2) ultra geniş açı kamera, 50 MP (f/2.8 - 3,5x optik yakınlaştırma) periskop telefoto kamera

200 MP ana kamera (f/1.7) + 50 MP (f/2.2) ultra geniş açı kamera, 50 MP (f/2.8 - 3,5x optik yakınlaştırma) periskop telefoto kamera Video kaydı: 8K'ya kadar

8K'ya kadar Ön kamera: İç ve dış ekranda 16 MP kamera (f/2.2)

İç ve dış ekranda 16 MP kamera (f/2.2) Batarya kapasitesi: 6000 mAh

6000 mAh Kablolu şarj: 67W hızlı şarj

67W hızlı şarj Kablosuz şarj: 50W

50W Dayanıklılık: 1,2 metre düşmeye karşı dayanıklılık

1,2 metre düşmeye karşı dayanıklılık Güvenlik: Yan tarafa entegre parmak izi sensörü

Yan tarafa entegre parmak izi sensörü Bağlantı: 5G, Bluetooth 6.0, NFC

5G, Bluetooth 6.0, NFC Açık hâldeki boyut: 117,8 x 163,8 x 5,02 mm

117,8 x 163,8 x 5,02 mm Katlanmış hâldeki boyut: 117,8 x 83,6 x 10,68 mm

117,8 x 83,6 x 10,68 mm Ağırlık: 219 gram

Xiaomi 18 Fold'un Ekran Özellikleri Neler?

Xiaomi 18 Fold'un ana ekranı 7,58 inç boyutunda. 1712 x 1168 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 4000 nit maksimum parlaklık değeri ile öne çıkıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde menüler arası geçişlerde akıcı bir deneiym sunarken LTPO teknolojisi sayesinde ekrandaki içeriğe göre yenileme hızını ayarlıyor. Böylece sabit yüksek yenileme hızından farklı olarak güç tüketimini epey azaltıyor.

Cihazın parlaklık değeri epey yüksek. Güneş altında kullanımda herhangi bir sorun yaşatmıyor. Ekran boyutu ise video izlemeden oyun oynamaya ve kitap okumaya kadar birçok faaliyet için uygun seviyede. Çözünürlük de ekran boyutu ile gayet uyumlu görünüyor. Bu arada ikinci ekran da 5,38 inç büyüklüğünde. 120Hz yenileme hızı ve 4.000 nit maksimum parlaklık sağlıyor.

Xiaomi 18 Fold'da Hangi İşlemci Var?

Xiaomi 18 Fold, Xiaomi Xring O3 işlemcisinden güç alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile da dahil olmak üzere birçok popüler mobil oyunda yüksek FPS elde etmeyi mümkün kılacak güç sağlıyor.

Xiaomi 18 Fold'da Kaç mAh Batarya Var?

Cihaz, 6.000 mAh batarya kapasitesiyle birlikte geliyor. 67W kablolu hızlı şarj desteği ve 50W kablosuz şarj desteği sunuyor. Bu değerlere bakılacak olursa telefonun oldukça uzun bir kullanım süresi sunacağı söylenebilir. Öte yandan şarj desteği sayesinde de bu modelin şarj olması için çok fazla beklemeye gerek kalmayacaktır.

Xiaomi 18 Fold'un Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM + 256 GB depolama: 10.999 yuan (79 bin 421 TL)

10.999 yuan (79 bin 421 TL) 12 GB RAM + 512 GB depolama: 11.999 yuan (86 bin 642 TL)

11.999 yuan (86 bin 642 TL) 16 GB RAM + 512 GB depolama: 12.999 yuan (93 bin 863 TL)

12.999 yuan (93 bin 863 TL) 16 GB LPDDR6 RAM + 1 TB depolama: 14.999 yuan (108 bin 305 TL)

14.999 yuan (108 bin 305 TL) 16 GB LPDDR6 RAM + 1 TB (Seramik Sürüm): 15.999 yuan (115 bin 526 TL)

Xiaomi 18 Fold için 10.999 yuan başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 79 bin 421 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması hâlinde buna vergiler de dahil edilecektir. Buna göre Türkiye'deki başlangıç fiyatı 158 bin TL civarında olabilir.

Xiaomi 18 Fold Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi her ne kadar Türkiye'de aktif olarak faaliyet yürüten bir marka. Markanın şu an Türkiye'de birçok modeli satışta. Bunlara örnek olarak Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 17T, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 ve Xiaomi 15T verilebilir. Tüm bu modelleri göz önünde bulunduracak olursak Xiaomi 18 Fold'un da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimali olduğunu söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Xiaomi 18 Fold, bana göre tablet benzeri deneyim elde etmek isteyenler için birebir olacak. Cihaz oldukça güçlü işlemci ile geliyor. Kamera tarafında iddialı. Bunun haricinde yüksek batarya kapasitesi, yüksek yenileme hızı ve birçok avantajı da bulunuyor. Tüm bu artıları sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından tercih tercih edilmesi muhtemel.