Popüler Güreş Oyununda İndirim Başladı! Fiyatı Yarı Yarıya Düştü

Steam’den Amerikan güreşi sevenlere müjde. Platform bu doğrultuda çok popüler bir oyunda önemli bir indirim yaptı. Peki indirime giren bu oyun hangisi ve söz konusu kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!

WWE 2K26 Steam'de Kaç TL Oldu?

WWE 2K26 için Steam’de yüzde 50’lik bir indirim kampanyası başladı. Bu kapsamda oyunun fiyat etiketi 69,99 dolardan (3.389 TL) 34,99 dolara (1.694 TL) kadar geriledi. 1.695 TL’lik bu indirimin 18 Eylül’e kadar devam edeceğini belirtelim. Yani oyunu satın alıp almamaya karar vermek için önünüzde 11 günlük bir süre olacak.

WWE 2K26 Xbox'ta ve PlayStation'da Kaç TL?

Maalesef Steam’deki bu indirim Xbox veya PlayStation için geçerli değil. Şu anda oyun, indirimsiz bir şekilde söz konusu platformlarda 2.900 TL’den satılıyor. Maalesef şu anda Xbox Game Pass veya PlayStation Plus gibi bir abonelik planına dahil değil. Yani oyunu oynayabilmek için tek yol satın almak gibi görünüyor.

WWE 2K26 Nasıl Bir Oyun?

WWE 2K26, profesyonel güreş maçlarını ve şov prodüksiyonunu simüle eden üçüncü şahıs bakış açılı bir aksiyon/spor oyunu diyebiliriz. Yapımda gerçek bir WWE maçı nasıl ilerliyorsa benzer bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Girişler, kalabalık tepkileri, yorumcular ve ring içi akışla kendinizi adeta şovun içinde hissediyorsunuz. Eğer türe karşı bir ilginiz varsa halihazırda indirimdeyken satın alıp kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

WWE 2K26 Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i7-4770 veya AMD Ryzen 5 1500X

Intel Core i7-4770 veya AMD Ryzen 5 1500X Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5700

NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5700 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama alanı: 120 GB kullanılabilir alan

120 GB kullanılabilir alan Ses kartı: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

Önerilen

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i7-7700 veya AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i7-7700 veya AMD Ryzen 5 2600 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 veya AMD Radeon RX 6700 XT

NVIDIA GeForce RTX 3060 veya AMD Radeon RX 6700 XT DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama alanı: 120 GB kullanılabilir alan

120 GB kullanılabilir alan Ses kartı: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

Editörün Yorumu

WWE izleyerek büyüyen biri olarak halen bu programı takip ediyorum. Netflix’te fırsat buldukça yayınları izlemeye çalışıyorum. Benzer şekilde oyunlarını da oynuyorum. Henüz WWE 2K26’yı alma imkanı bulamadım. Geçen yıl WWE 2K25’i almıştım. Belirli aralıklarla canım sıkıldığında girip birkaç maç atıp çıkıyorum. Ancak ben şahsen WWE 2K27’yi beklediğimi söyleyebilirim. Fakat sizin bu türe karşı ilginiz varsa ve hazır indirimdeyken WWE 2K26’yı satın alabilirsiniz.