Battlefield 6 Oyuncuları "Valorant" Darbesiyle Sarsıldı

Şu sıralar açık betası oynanan ve çıkış yaptığında "en iyi FPS oyunları" kategorisinde yer alması beklenen Battlefield 6; hiç şüphesiz yeni mekanikleri ve oynanış tarzıyla uzun süre akıllardan çıkmayacak bir yapım olacak. Açık beta sürecinde bile gerçek zamanlı oyuncu rekorunu kırarak en büyük rakiplerinden biri olan Call of Duty'i bile geride bırakmasıyla dikkatleri üzerine çeken oyun, bu defa beklenmedik bir hatayla gündeme geldi.

Battlefield 6, Valorant Yüklü PC'lerde Çalışmıyor

Daha önceki haberimizde hilecilerin Battlefield 6 sunucularına giriş yaptığını, bu işlemlerin hile koruma sistemi tarafından başarıyla bertaraf edildiğini aktarmıştık. Ancak Battlefield 6'nın hile koruma sisteminin, başka bir FPS oyunu olan Valorant ile çakıştığı ortaya çıktı. Eğer bir bilgisayarda Valorant oyunu yüklüyse, Battlefield 6 çalışmıyor.

EA, Javelin'in beta süresince 330.000'den fazla hile girişimini engellediğini açıklamıştı. Battlefield 6'nın yeni anti-hile motoru olan Javelin ile Valorant'ın anti-hile yazılımı Vanguard arasında bir uyumsuzluk söz konusu. Bu hata, her iki yazılımın da bilgisayarın en derin seviyelerine erişim sağlayan "çekirdek seviyesi" (kernel-level) anti-hile teknolojilerini kullanmasından ötürü meydana geliyor.

Battlefield 6 "Valorant" Hatası Çözümü Var Mı?

EA Games konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak oyuncuların kendi nezdinde alabileceği bir önlem var. Valorant'ın anti-hile sistemi Vanguard, genelde bilgisayar açılır açılmaz devreye giriyor. Bu durumda kullanıcıların arka plan işlemlerini manuel olarak sonlandırmaları, ya da oyunlardan bir tanesini sistemlerinden kaldırmaları gerekecek. Kulağa anlamsız bir "çözüm" gibi gelse de, Battlefield 6'yı açmaya çalıştığınızda karşınıza bu uyarı çıkıyor. "Oyunu çalıştırmak için diğer oyunu ya düzeltin, ya da kaldırın" şeklinde bir hata mesajı beliriyor — ki bu da bir oyunun açık açık başka bir oyunu silmenizi istemesi demek oluyor.