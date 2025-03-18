Battlefield Serisi %95 İndirime Girdi! Çok Ucuza Satın Alabilirsiniz

Steam, Battlefield serisini henüz oynamayan oyuncular için kaçırılmayacak bir kampanya sunuyor. Kampanya ile birlikte Battlefield V ve Battlefield 1 dahil olmak üzere serinin birçok oyununun fiyatı çok ucuzladı. Kampanya 20 Mart 2025 tarihinde sona erecek.

Yüzde 95 oranında indirime giren Battlefield 1 Revolution 39,99 dolardan (1.465 TL) 1,99 dolara (yaklaşık 72 TL) düştü. 2016 yılında piyasaya sürülen ve çok sevilen oyun Birinci Dünya Savaşı'nı konu alıyor.

Battlefield V Definitive Edition yüzde 95 oranında indirim ile birlikte 49,99 dolardan (1.832 TL) 2,49 dolara (91 TL) düştü. İkinci Dünya Savaşı'nı konu alan oyun 2018 yılında satışa sunuldu. Yüzde 95 indirime giren Battlefield 4 Premium Edition 39,99 dolardan 1,99 dolara düştü.

Battlefield Premium Edition da yüzde 95 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı kampanya ile beraber 39,99 dolardan 1,99 dolara düştü. Battlefield Hardline Ultimate Edition da yüzde 95 indirim ile birlikte 39,99 dolardan 1,99 dolara düştü.

Steam'de İndirime Giren Battlefield Oyunları

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Battlefield 1 Revolution 39,99 dolar 1,99 dolar %95 Battlefield V Definitive Edition 49,99 dolar 2,49 dolar %95 Battlefield 4 Premium Edition 39,99 dolar 1,99 dolar %95 Battlefield Premium Edition 39,99 dolar 1,99 dolar %95 Battlefield Hardline Ultimate Edition 39,99 dolar 1,99 dolar %95 Battlefield 2042 59,99 dolar 4,79 dolar %92

Sizce en başarılı Battlefield oyunu hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.