Oyuncular Mutlu! Xbox'a Özel Olacağı Söylenen Oyun, PlayStation'a Geliyor

Bethesda’nın yüksek miktarda para harcadığı uzay temalı aksiyon rol yapma oyunu Starfield, şu anda yalnızca Xbox ve bilgisayar platformları üzerinden oynanabiliyor. Son gelen bilgilere göreyse yakın zamanda PlayStation kullanıcılarına da sunulacak. Peki ne zaman?

Starfield, PlayStation İçin Yolda

Xbox’a özel olarak piyasaya sürülen Starfield'ın PlayStation için de piyasaya sürüleceği aslında uzun süredir konuşulan bir iddia. Fakat şimdiye kadarki söylentiler için ortada bir kanıt yoktu. Haliyle bu da iddiaları pek güçlü göstermiyordu. Ancak bu seferki söylenti oldukça dikkat çekti.

Starfield Creation Club platformunda bir Starfield oyuncusu, WIP-Ship Decals adlı yeni bir mod için oluşturulan detay sayfasında PlayStation logosunun yer aldığını fark etti ve bunu toplulukla paylaştı. Bu logo ise söz konusu modun PlayStation ile uyumlu olduğunu gösteriyor.

Fakat Starfield şu anda PlayStation üzerinden oynanılabilir olmadığı için bu logo, oyunun yakın zamanda bu platform için de piyasaya sürüleceği söylentilerini alevlendirdi.

Öte yandan Xbox patronu Phil Spencer ise daha önce yaptığı bir açıklamada hiçbir Xbox oyununun diğer platformlara çıkış yapması için bir engel olmadığını ifade etti. Bu açıklama, Doom: The Dark Ages, Gears of War ve Starfield gibi büyük yapımların PlayStation’a gelebileceğine dair umutları artırıyor.

Starfield, PlayStation İçin Ne Zaman Sunulacak?

Oyun dünyasının güvenilir kaynaklarından DetectiveSeeds, Starfield’ın PlayStation için bu sene yayınlanabileceğini öne sürdü. Bu iddianın gerçekleşme ihtimali bir hayli yüksek çünkü Xbox'ın sahibi Microsoft, son dönemlerde Xbox dışındaki platformlara daha fazla oyun sunmayı bir strateji olarak benimsedi.

PlayStation 5 mi PlayStation 4 mü?

Oyunun hangi PlayStation versiyonu için çıkacağı şimdilik belirsiz. Bu noktada birçok kaynak PlayStation 5'ten yana. Zira selefine kıyasla daha güçlü ve güncel donanımlara sahip. Sorunun cevabını önümüzdeki aylarda hep birlikte öğreneceğiz.

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