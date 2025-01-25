Baykar, Savunma Sanayisinde Vites Artırıyor: 6. Nesil Uçaklar Yolda

Baykar, insansız hava araçları (İHA) konusundaki başarılarıyla dünya çapında tanınırken, İtalya'nın önde gelen savunma şirketi Leonardo da yaptığı işlerle öne çıkıyor.

İki dev şirket, güçlerini birleştirme kararı aldı. İkili arasındaki sinerjinin Avrupa da dahil olmak üzere yeni pazarlara bir köprü vazifesi görecek.

Leonardo CEO’su Roberto Cingolani'nin açıklamasına göre Baykar, geliştirdiği İHA platformlarını Leonardo'nun sensör teknolojileri ve elektronik sistemleriyle uyumlu halde ilerletecek.

6. Nesil Savaş Uçakları Yolda

Şirketler arasındaki uyumun İHA sistemlerinde yeni bir çağ açması bekleniyor. Yakın gelecekte 6. nesil savaş uçakları ile uyumlu çalışan sistemlerin gelişim aşamasına büyük faydası olacağı kesin.

Baykar ve Leonardo arasında gerçekleşen görüşmenin geçmişi var: Piaggio Aerospace satın alımından çok daha önce masadaydı ve teknik detaylar konuşuluyordu.

İki taraf da görüşmelere büyük ilgi gösterdi. Hâlihazırda teknolojik analizler yapıyorlar ve pazar araştırmalarını gerçekleştiriyorlar. Şu anda bu iki kulvar daha öncelikli.

İHA Sistemlerinde Büyük Çaplı Değişim

Leonardo'nun İHA konusundaki deneyimlerini Baykar'ın dünya çapında tanınan platformlarıyla birleştirme kararının sektörde çok önemli bir dönüm noktası olma ihtimali var.

Şirketler, insansız sistemleri sadece belirli görevler için değil, savaş uçaklarıyla işbirliği yapabilecek şekilde geliştirme niyetinde.

Cingolani, görüşmelerin ilerlemesiyle birlikte teknolojilerin uyumlu hale getirilmesi ve entegre sistemlerin pazara sunulabilirliğinin değerlendirileceğini belirtti.