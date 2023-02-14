Bayraktar AKINCI ve TB2 İHA'larından Deprem Boyuncu Rekor Uçuş

12 Şubat tarihinde deprem sonrası konut ihtiyacı üzerine Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Afetzedelere 1.000 konut bağışlayacağına dair açıklama yapan Bayraktar, sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

"Milletimiz için konut seferberliği başlatıyoruz. Baykar olarak afetzede kardeşlerimizin kalıcı barınma ihtiyacının çözümüne destek olabilmek için AFAD ile koordineli olarak 1000 konut bağışlıyoruz. Yaralarımızı tek yürek hep birlikte saracağız."

Bunun yanı sıra dün paylaşılan bilgilere göre de Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'ları depremin ilk gününden bugüne kadar toplam 1.215 saat 58 dakikalık bir uçuş yaptı.

İnsansız Hava Araçları Uçuşa Devam Ediyor

Depremin gerçekleştiği ilk günden beri TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) ve İçişleri Bakanlığı envanterindeki AKINCI ve TB2 İHA'ları uçuş gerçekleştiriyor. Bugüna kadar toplam 1.215 saat 58 dakika uçuş görevi gerçekleştirdiği bilgisi de dün akşama doğru BAYKAR Twitter hesabından duyuruldu.

Depremin gerçekleştiği ilk günden itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı envanterindeki Bayraktar #AKINCI ve #BayraktarTB2 İHA'larımız toplam 1.215 saat 58 dakika uçuş görevi icra ettiler.



Milletimiz için varız, Milletimizin yanındayız. pic.twitter.com/oc0KLRbRw5 — BAYKAR (@BaykarTech) February 13, 2023

9 adet Bayraktar AKINCI, 35 adet de Bayraktar TB2 (3 tanesi hızlı haritalama poduna sahip) deprem boyuncu rekor sayıda uçuş gerçekleştirdi. Sürecin hala devam etmesi İHA'ların da görevlerine kaldığı yerden devam etmesi anlamına gerekiyor. İlerleyen günlerde aktarılacak olan uçuş saatinin güncellenmesi fazlasıyla mümkün görünüyor.