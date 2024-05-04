Baldur's Gate 3, iPhone ve iPad'lere Geliyor Olabilir!

Apple geçtiğimiz yıl çeşitli AAA oyunlarını iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve belirli iPad modelleri için piyasaya süreceğini duyurmuştu. Şirket şimdiye kadar söz verdiği gibi Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake ve Death Stranding gibi oyunları App Store'a getirdi ve oyunlar 'beklenenden daha iyi' performans sağladı. Şimdi ise şirket çok daha büyük bir projenin peşinde.

Apple oyun alanına olan yatırımlarını sürdürüyor yeni bir söylentiye göre şirket 2025 yılının başlarında sayısız ödül ve olumlu eleştiri alan, 2023 yılının en iyi oyunu ödülüne layık gösterilen Baldur's Gate 3'ü iPad Pro'ya getirmeyi amaçlıyor.

Minimum Hangi Telefon ve Tablet Gerekecek?

Oyunculara göre oyun dünyasının en iyi deneyimlerinden birini sunan Baldur's Gate 3, 2025 yılında ilk olarak iPad Pro'ya gelecek olsa da çok geçmeden iPhone'lar için de piyasaya sürülecek. Minimum iPhone gereksinimi ise iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olacak.

Geçen yıl Ağustos ayında piyasaya sürülmesine rağmen Baldur's Gate 3 aktif bir oyuncu kitlesine sahip olmaya devam ediyor ve bugün bile oyun anlık olarak 100.000 oyuncu sayısına ulaşmayı başarıyor. Apple oyunu taşınabilir cihazlara getirerek bu oyuncuların büyük bir bölümünü kendi platformuna çekecek ve iPad Pro ve iPhone satışlarını potansiyel olarak artıracak.

Şimdilik oyunun Apple cihazlarında ne gibi bir performans ile çalışacağını bilmiyoruz ancak 2025 yılının başlarına kadar konuya dair daha fazla gelişmenin gündemi meşgul etmesi muhtemel.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.