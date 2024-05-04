Merakla Beklenen Xiaomi 15 Serisinin Lansman Dönemi Belli Oldu!

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bir raporda Xiaomi'nin Qualcomm'un yaklaşmakta olan Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi için özel ilk lansman haklarına sahip olduğu iddia edilmişti ve bugün yeni bir söylenti bize söz konusu lansmanı tam olarak ne zaman beklememiz gerektiğini söylüyor.

Digital Chat Station'a göre Snapdragon 8 Gen 4 tarafından desteklenen ilk telefon olacak olan Xiaomi 15'in Ekim ayı ortasında tanıtılması planlanıyor. Şirketin işlemciyi standart Xiaomi 15'te kullanıp kullanmayacağı belirsiz ama en kötü ihtimalle Xiaomi 15 Pro'da Snapdragon 8 Gen 4'ü göreceğiz.

Xiaomi 15 Serisi Ekim Ayında Tanıtılacak

Elbette henüz bu tarihe oldukça uzağız ve şirketin planlarında da önemli değişiklikler yaşanabilir ancak Xiaomi 14'ün geçen yıl 26 Ekim'de duyurulduğunu belirtmek gerek. Bu nedenle şirketin aynı tarihi koruması ve yeni serisini de yine Ekim ayında kullanıcılarla buluşturması bekleniyor.

Xiaomi 15'in ilk lansmanının şirketin birkaç yıldır amiral gemilerinde olduğu gibi yalnızca Çin pazarına özel olacağı tahmin ediliyor. Xiaomi 14 uluslararası çıkışını yalnızca bu Şubat ayında yapmıştı, bu nedenle yeni seriyi yine önümüzdeki yılın Şubat ayında tüm dünyada görmemiz muhtemel.

Digital Chat Station'a göre Snapdragon 8 Gen 4'ün Geekbench'te yaklaşık 2.700 tek çekirdek puanına ve yaklaşık 10.000 çok çekirdek puanına ulaştığı iddia ediliyor. CPU'sunun 3,6 ila 4 GHz hızında çalışacak iki ekstra büyük çekirdeğe sahip olduğu da aktarılan bilgiler arasında.

Peki sizin Xiaomi 15 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.