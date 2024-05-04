Apple Piyasa Değerinde Rekor Artış: Hisseler Yükselişte!

Apple'ın hisseleri, teknoloji devinin mali ikinci çeyrek kazanç raporunun Perşembe günü piyasa kapandıktan sonra açıklanmasının ardından Cuma günü büyük oranda yükselişe geçti.

Her ne kadar iPhone satışları bu çeyrekte yıldan yıla %10 düşmüş ve Wall Street tahminlerinin altında kalmış olsa da Apple'ın 110 milyar dolarlık rekor bir hisse geri alımını duyurmasıyla hisseler büyük oranda artışa geçti.

Apple Piyasa Değerinde 160 Milyar Dolar Artış Oldu

Cuma günkü işlemlerde Apple hisseleri %5,97'lik bir kazançla 183,36$'dan kapanmadan önce 187$'a kadar yükseldi. Tedavüldeki 15.509.763.000 hisse ile bugünkü artış Apple'ın piyasa değerine 160,21 milyar dolar ekleyerek şirkete 2,83 trilyon dolar değer kazandırdı.

Apple 3 trilyon dolarlık bir değerlemeye doğru ilerlerken, hisse senedi en son Aralık ayında yatırımcıların aklında Vision Pro'nun piyasaya sürülmesi varken bu kadar yüksek bir değere ulaşmıştı.

Vision Pro Şubat ayında piyasaya sürüldüğünden bu yana Apple gerek üründen gerek hisselerden önemli bir başarı elde edemedi ki ürünün fiyat etiketi nedeniyle Apple az çok bu durumu tahmin edebiliyordu.

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