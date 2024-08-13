Dosta Güven Düşmana Korku! Bayraktar Kızılelma Tüm Testleri Başarıyla Tamamladı

Türk savunma sanayisinin yükselen yıldızı Baykar tarafından geliştirilen milli ve özgün insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, önemli bir aşamayı daha geride bıraktı.

Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle duyurulduğu üzere, Kızılelma'nın üçüncü prototipi olan PT-3'ün motor çalıştırma ve koşu testleri başarıyla tamamlandı. Peki Bayraktar Kızılelma özellikleri neler? İşte ayrıntılar…

Bayraktar Kızılelma Motor Çalıştırma ve Koşu Testleri Başarılı

TCG Anadolu'ya entegre edilmesi planlanan Kızılelma MİUS, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava gücüne önemli bir katkı sağlayacak. Bu başarılı testler, projenin 2025 yılında planlanan teslimat tarihi doğrultusunda yolunda ilerlediğini gösteriyor.

Kızılelma'nın önemi, sadece Türkiye için değil, dünya genelinde savunma sanayisi için de büyük bir anlam taşıyor. Hava-hava muharebesi yapabilen, yerli ve milli mühimmatlarla donatılabilen bu insansız savaş uçağı, Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne seriyor.

Son günlerde Suudi Arabistan Savunma Bakanı'nın Baykar tesislerini ziyaret etmesiyle de gündeme gelen Kızılelma, uluslararası arenada da büyük ilgi görüyor. Bu ziyaret, Kızılelma'nın potansiyel ihracat pazarlarına ulaşabileceği sinyalini veriyor. Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı testlere ait görüntüler ise aşağıda yer alıyor:

Bayraktar Kızılelma Özellikleri Neler?

Temel uçuş için performans sınırları şunlar:

5 Saat Havada Kalış Süresi

1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

8.5 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı

0.6 Mach Seyir Hızı

0.9 Mach Maksimum Hız

30.000 Feet Operasyonel İrtifa

500 nm Görev Yarı Çapı

Gelişmiş teknik özellikleri ise:

Otomatik İniş ve Kalkış

Düşük Görünürlük

Yüksek Manevra Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarına göre, Kızılelma'nın testleri önümüzdeki dönemde de devam edecek.