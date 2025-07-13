Bayraktar TB2 Orman Yangınını Önledi: İşte O Anlar!

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken konuyla ilgili olarak insansız hava araçlarından da büyük yardım alıyor. Özellikle keşif ve gözetleme görevlerindeki başarılarıyla bilinen insansız hava araçları Marmaris'te orman yangınını engelledi. İşte Bayraktar TB2 teknik özellikleri ve Marmaris orman yangını önleme anı...

Alevler Değil Teknoloji Kazandı: Marmaris'te Yangını Bayraktar TB2 Önledi!

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşanan olay, yerli teknolojilerin çevre güvenliğinde ne kadar kritik rol oynadığını bir kez daha ortaya koydu. Bahçe temizliği sırasında yakılan bitki atıkları rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki kuru alanları tehdit etmeye başladı. Ancak henüz ormana sıçramadan yangını ilk tespit eden Bayraktar TB2 İHA oldu.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) envanterinde bulunan insansız hava araçları yangını tespit ettikten sadece 2 dakika sonra koordinat bilgilerini paylaşarak söndürme ekiplerini yönlendirdi. Nokta atışıyla yapılan müdahale sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı. Bu sayede büyük bir orman yangını riski önlenmiş oldu.

OGM’nin yangınla mücadele sistemleri her geçen yıl daha da gelişiyor. Kurum bünyesinde aktif olarak görev yapan 14 insansız hava aracı (İHA) ve 776 gözetleme kulesi sıcaklık artışına bağlı olarak oluşabilecek kıvılcımları bile ortalama 2 dakika içinde tespit edebiliyor. Bu hızlı tepki süresi özellikle yaz aylarında büyük felaketlerin önüne geçilmesini sağlıyor.

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 ise bugüne kadar askeri alandaki başarılarıyla gündeme gelmişti. Ancak son dönemde afet yönetimi, çevre koruma ve yangınla mücadele gibi alanlarda da kritik görevler üstlenmeye başladı. Marmaris’te yaşanan bu son olay yerli ve milli teknolojinin yalnızca savunmada değil, doğal hayatın korunmasında da nasıl fark yarattığını gözler önüne serdi.

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