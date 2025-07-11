Bu Konu Çok Uzadı! İsrail'den Türkiye İçin F-35 Engeli!

Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına dönüşü ve Türkiye F-35 satın alacak mı sorusunun cevabı kulislerde konuşulurken İsrail’den sürece doğrudan müdahale niteliğinde bir açıklama geldi. ABD Kongresi'ne çağrıda bulunan İsrailli bir yetkili, Türkiye'ye F-35 satışının “güvenlik riski” oluşturacağını savundu. İşte konuyla ilgili detaylar...

İsrail Tekere Çomak Sokuyor! Türkiye F-35 Satın Alacak Mı?

Türkiye'nin F-35 satın alıp almayacağı konusu muhtemelen tarih kitaplarında büyük bir alanı kaplayacak kadar konuşuldu. Zira ilk etapta ABD ve Türkiye'yi ilgilendiren bir kararken konuyla doğrudan alakalı veya alakasız neredeyse her devlet F-35 sorusuna bir cevap verdi. Konuyla ilgili gelen son itiraz ise İsrail'den oldu. İsrailli temsilciler Türkiye'nin F-35'e sahip olmasını ciddi bir risk olarak değerlendiriyor.

Yunanistan merkezli Ekathimerini gazetesine konuşan İsrailli üst düzey yetkili ABD’ye çağrıda bulunarak Türkiye’ye F-35 teslimatının durdurulmasını istedi. Gerekçe olarak ise geçtiğimiz haftalarda İran ile yaşanan 12 günlük savaşta F-35’lerin oynadığı kilit rol gösterildi. Yetkililer bu kadar stratejik bir sistemin “bölgesel dengeleri bozacak ülkelere” verilmemesi gerektiğini savundu.

İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü harekâtlarda F-35'lerin istihbarat, nokta atışı ve elektronik harp alanında kilit görev üstlendiği belirtiliyor. İsrailli yetkiliye göre bu sistemin Türkiye gibi farklı politikalar güden bir NATO müttefikinin eline geçmesi hem İsrail hem de ABD için ciddi bir tehdit anlamına geliyor.

İsrail’in doğrudan Kongre’ye çağrıda bulunması Washington’da bu konuda yeni bir baskı unsuru oluşturabilir. Özellikle İsrail lobisinin etkili olduğu bilinen bazı komitelerin bu çağrıyı gündeme alabileceği konuşuluyor. Türkiye’nin dış politika hamleleriyle birleştiğinde F-35 süreci yeniden yavaşlayabilir. Ancak geçtiğimiz haftalarda yapılan ılımlı açıklamalarda sürecin seyrini değiştirebilir. Kısacası yukarı tükürsen bıyık aşağı tükürsen sakal dedikleri bir konumdayız.

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