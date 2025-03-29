Bayramda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Mi Oldu? Toplu Taşıma Bedava Mı?

Ramazan Bayramı'na çok az bir süre kala İstanbul'dan yola çıkacak ya da şehir içi ulaşımı kullanacak vatandaşların aklındaki en büyük sorulardan biri köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığı oldu. Peki hangi yollar bayram boyunca ücretsiz, hangileri ücretli olacak? İşte tüm detaylar!

Bayramda Hangi Köprüler Ücretsiz?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bu gece yarısından itibaren (29 Mart) Çarşamba günü saat 07.00'a kadar belirli köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Uygulamanın Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) bağlı olan yolları kapsadığının altını çizelim.

Bu bağlamda ücretsiz geçiş yapabileceğiniz köprü ve otoyollar şöyle:

KGM'ye bağlı otoyollar

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Yani devletin işlettiği ana yollar bayram boyunca ücretsiz olacak. Ancak yap-işlet-devret modeliyle yapılan otoyollar ve köprüler için ücret alınmaya devam edecek.

Toplu Taşıma Bedava Mı?

İlaveten toplu taşıma araçları da bayramda ücretsiz olacak ama şehir içi toplu taşıma konusunda belediyeler kendi kararlarını alıyor, bu yüzden bulunduğunuz şehre göre ek uygulamalar olabilir. İstanbul, Ankara ve İzmir'de belediyeler genellikle bayram boyunca toplu taşımanın ücretsiz olmasına karar veriyor.

Bayram süresince ücretsiz olan toplu taşımalar: