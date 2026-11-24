Gemini'da asistanınızın nasıl konuşacağını kendiniz belirleyebileceksiniz. Google uygulamasının yeni sürümünde tespit edilen kodlar, kullanıcıların hazır sesler arasından seçim yapmak yerine istedikleri sesi tarif ederek oluşturabilecekleri yeni bir özelliğe işaret ediyor. Bu da daha kişisel asistan elde etmenizi sağlayabilir.

Gemini'ın Sesi Nasıl Değiştirilecek?

Google'ın uygulamasının 17.78.13 sürümündeki kodlarındaki incelemelere göre yeni arayüzde kullanıcılardan Gemini'ın nasıl bir sese sahip olması gerektiğini açıklamaları istenecek. Buradaki yaklaşım, alıştığımız ses seçme yönteminden biraz farklı. Şimdiye kadar genellikle Google'ın hazırladığı sesleri dinleyip beğendiğimiz birini seçebiliyorduk. Yeni sistemde ise sesin nasıl duyulacağına doğrudan kullanıcı karar verebilecek.

Örneğin daha tok bir ses, yavaş konuşma hızı, belirli bir aksan veya daha yumuşak bir ton isteyebileceksiniz. Gemini da bu tarife uygun bir ses oluşturacak. Şirketin daha önce üzerinde çalıştığı başka bir kişiselleştirme yöntemi de vardı. Temmuz ayında ortaya çıkan kodlarda konuşma hızı, enerji, sıcaklık ve resmîyet düzeyini ayarlamak için dört ayrı kaydırma çubuğu bulunuyordu. Fakat bunlar kullanıcılara sunulmadı. Yazarak ses oluşturma özelliği ise bundan çok daha kapsamlı kişiselleştirme imkânı sağlayabilir.

Google'ın Bu Özellik İçin Gerekli Teknolojisi Var mı?

Google'ın böyle bir sistemi hayata geçirmesi için sıfırdan teknoloji geliştirmesi gerekmeyebilir. Şirket, geliştiricilerin yazılı açıklamalar üzerinden yeni sesler oluşturmasına imkân veren Gemini 3.8 Flash TTS modelini zaten tanıtmıştı. Sistem 100'den fazla dil ve lehçede ses üretimini destekliyor.

Google Cloud tarafında sunulan Voice Remixing teknolojisi de mevcut sesleri değiştirmeye olanak tanıyor. Kullanıcılar komutlarla sesin perdesini, aksanını, konuşma hızını ve diğer özelliklerini düzenleyebiliyor. Gemini uygulamasındaki yeni özelliğin bu teknolojilerden hangisini kullanacağı henüz bilinmiyor.

Gemini'ın Ses Oluşturma Özelliği Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Şimdilik kesin bir çıkış tarihi yok. Yeni seçenekler, Google uygulamasının kaynak kodlarında keşfedildi ve mevcut sürümde etkinleştirilemedi. Dolayısıyla Google'ın bu özelliği kesin olarak yayınlayacağını söylemek de mümkün değil. Bir başka belirsizlik de kişiselleştirme seçeneklerinin kapsamı. Kullanıcıların birden fazla özel ses kaydedip kaydedemeyeceği, bazı aksanların bölgelere göre sınırlandırılıp sınırlandırılmayacağı bilinmiyor.

Editörün Yorumu

Sesli asistanlarla artık sadece kısa komutlar vermek yerine uzun sohbetler de yapıyoruz. Böyle bir kullanımda asistanın ne söylediği kadar nasıl konuştuğu da önemli hâle geliyor. Google'ın yeni özelliği sunması durumunda Gemini'ın sesini hazır seçeneklerden biriyle sınırlamak zorunda kalmayacağız. Açıkçası bu özellikten çok geniş bir kullanıcı kitlesinin memnun kalacağını düşünüyorum.