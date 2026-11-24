Google, Gemini'a yapay zekâ ile çıkartma oluşturma özelliği eklemeye hazırlanıyor. Kullanıcılar kendi çıkartmalarını hazırlayabilecek, bunları arkadaşlarıyla paylaşabilecek. Hatta pratiklik için birden fazla çıkartmayı paket hâlinde telefona indirme seçeneği sunulması da planlanıyor.

Gemini ile Oluşturulan Çıkartmalar Nasıl Kullanılacak?

Uygulama kodlarında çıkartmaları kopyalama, paylaşma ve indirme seçenekleri olacağı görüldü. Ayrıca birden fazla çıkartmanın aynı pakette toplanabileceğini gösteren ifadelerine de rastlandı. Örneğin kodlarda "Download pack for %d stickers" metni yer alıyor. Bu seçenek sayesinde kullanıcılar oluşturduğu çıkartmaları tek tek indirmek yerine paket hâlinde telefonlarına kaydedebilecek.

Çıkartmalar WebP formatında hazırlanacak. Dileyen kişiler, tek bir görseli telefonunun galerisine kaydedebilecek. Başka uygulamalara göndermek isteyenler ise Android'in kendi paylaşım seçeneğini kullanabilecek. Hatırlarsanız OpenAI da çıkartma özelliği geliştirmişti. Google da bu konuda önemli bir eksiği kapatmaya çalışıyor gibi görünüyor.

WhatsApp ve Telegram'a Çıkartma Aktarabilecek mi?

Gemini üzerinden hazırlanan çıkartmaların WhatsApp ve Telegram gibi uygulamalarda paylaşılması bekleniyor. Kodlarda bulunan "android.intent.action.SEND" ifadesi de Android'in standart paylaşım sisteminin kullanılacağını gösteriyor. Çıkartma paketlerinin diğer uygulamalara aktarılıp aktarılamayacağı ise şimdilik belirsiz. Mevcut kodlarda tek tek çıkartmaları paylaşmaya yönelik seçenekler bulunuyor ama WhatsApp veya Telegram ile doğrudan paket aktarımı sağlayan bir entegrasyona rastlanmadı.

Google, Çıkartma Özelliğini İlk Kez mi Sunacak?

Çıkartma oluşturma özelliği, Google için yeni bir şey değil. Daha önce Pixel Studio ve Gboard üzerinden yapay zekâyla çıkartma oluşturma imkânı sunmuştu. Şirket, Pixel Studio'daki bu özelliği yakın zamanda kaldırdı ve kullanıcıları görsel oluşturma konusunda Gemini'daki Nano Banana'ya yönlendirdi. Çıkartma aracının doğrudan Gemini'ye eklenmesinin de Pixel Studio'da kaldırılan özelliğin yerini doldurması bekleniyor.

Editörün Yorumu

WhatsApp gibi uygulamalar artık günlük hayatın olmazsa olmazları arasında. Bazı kullanıcılar, arkadaş grupları, aile grupları ve dahasında katılımcıları güldürmek ya da durumu tek bir küçük çıkartma ile özetlemek için uygulamadaki çıkartma özelliğine ihtiyaç duyabiliyor. Ne var ki her duruma uygun çıkartma bulmak bazen zor olabiliyor. İşte Gemini'a eklenmesi beklenen bu özelliğin de tam olarak sözünü ettiğim kullanıcılara yardımcı olacağını düşünüyorum. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar farklı farklı çıkartmalar toplamakla uğraşmayacaktır.