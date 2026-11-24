OnePlus Nord 7'ye ait görüntüler ortaya çıktı. Bununla birlikte kullanıcıları nasıl bir tasarımın beklediği hakkında daha net yorum yapma imkânı elde edildi. Telefonun tasarımı şimdiden merak uyandırıyor ama asıl dikkat çekici yönü bataryası olacak gibi görünüyor. Ekranın da önceki modele göre biraz daha düşük yenileme hızıyla gelmesi bekleniyor.

OnePlus Nord 7'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Eldeki görüntülere bakılırsa tasarım konusunda çok büyük bir sürpriz göremeyeceğiz. Telefonun arkası, parlak ve koyu renkli bir yüzeye sahip olacak. Turkuaz ile yeşil arasında bir renkte çerçeveyle gelecek olan modelin kamera adası da alıştığımız küçük çıkıntılardan farklı. Sol üst köşede büyük, yuvarlak köşelere sahip bir dikdörtgen tasarım karşımıza çıkacak. İki kamera dikey olarak konumlanacak. Ön tarafta düz ekran, ince çerçeveler ve ortada klasik bir ön kamerası bulunacak.

OnePlus Nord 7'nin Özellikleri Neler?

Özellik Beklenen donanım İşlemci MediaTek Dimensity 8500 Ekran 144Hz Super AMOLED Batarya 9.000 mAh Kablolu şarj 80W Arka kamera Çift kamera Ön kamera Ekrana gömülü kamera

OnePlus Nord 7'nin İşlemcisi Ne Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus Nord 7, Dimensity 8500 ile birlikte gelecek. OnePlus Nord 6'da Snapdragon 8s Gen 4 tercih edilmişti. Yani marka, yeni modelde Qualcomm'un işlemcisi yerine MediaTek'in Dimensity işlemcisine geçecek. Daha önce Xiaomi 17T gibi modellerde gördüğümüz Dimensity 8500, PUBG Mobile ve benzeri oyunlarda 120 FPS elde etmenize olanak tanıyor. Genshin Impact gibi yoğun kaynak tüketimine sahip cihazlarda ise 60 FPS elde etmenizi mümkün kılıyor.

OnePlus Nord 7'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Cihazın 144Hz Super AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor. Bu değer hâlâ oldukça yüksek. Fakat Nord 6'nın 165Hz ekran kullandığını düşününce bu tercihin neden yapıldığını merak edebilirsiniz. Açıkçası günlük kullanımda 144Hz ile 165Hz arasındaki farkı herkes kolay kolay fark etmez ama telefonunu özellikle oyun oynamak için alan, yüksek yenileme hızına önem veren kullanıcılar için bu değişiklik, tercihleri etkileme potansiyeline sahip.

OnePlus Nord 7'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Nord 7'nin 9.000 mAh bataryayla gelmesi bekleniyor. 80W kablolu şarj desteğine sahip olmaya da devam edecek. Bugün birçok telefonda 5.000 mAh civarında bataryalar görmeye alıştık. 9.000 mAh ise oldukça yüksek bir kapasite. Telefonu gün boyunca yoğun kullanan biri için önemli bir tercih sebebi olacak gibi görünüyor.

Tabii, kullanım süresini sadece batarya kapasitesi belirlemiyor. İşlemci, ekran ve yazılım optimizasyonu da pil tüketimini doğrudan etkiliyor. O yüzden direkt batarya kapasitesine bakıp karar vermek yerine piyasaya sürüldüğünde batarya testlerine yönelmek daha mantıklı olacaktır.

OnePlus Nord 7'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Şimdilik OnePlus Nord 7'nin fiyatı konusunda elimizde hiçbir bilgi yok. Telefonun tanıtım tarihi bile kesinleşmediği için en azından şu aşamada net bir sayı belirtemiyoruz fakat şu an distribütör garantili olarak en düşük 41 bin 899 TL'den başlayan fiyata bulunabildiğini göz önüne alırsak yeni modelin de 40-50 bin TL arasında bir fiyatla tüketicilerin karşısına çıkabileceğini söyleyebiliriz.

OnePlus Nord 7 Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus Nord 6 şu an Türkiye'de çeşitli çevrim içi mağazalar üzerinden alınabiliyor. Bunu göz önünde bulundurarak OnePlus Nord 7'nin de Türkiye'de satılma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Tabii, bu kesinleşmiş değil. Cihazın Türkiye'deki tüketicilerle buluşup buluşmayacağını görmek için biraz beklememiz gerekecek.

OnePlus Nord 7 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus henüz tanıtım tarihi paylaşmadı. Nord 6, 7 Nisan'da tanıtılmıştı. Şirket eğer benzer dönemde piyasaya sürmeye karar verirse Nord 7'yi de 2027 yılının Nisan ayında görebiliriz ama sızıntıların erkenden gelmeye başlaması, tanıtımın bundan daha da önce yapılabileceğini ortaya koyuyor. Yine de bu konunun daha netlik kazanmadığının altını çizelim.

Editörün Yorumu

Nord 7'nin en çok dikkatimi çeken yönü şimdilik 9.000 mAh batarya kapasitesi. Açıkçası ben bir akıllı telefonda kamera ve işlemci kadar bataryaya da önem veririm. Eğer yazılım optimizasyonu gibi konularda da etkileyici bir performans ortaya koyarsa gerçekten iyi bir pil ömrü elde edebiliriz. Bu da cihazın satın alınmasının en önemli sebeplerinden birine dönüşebilir.