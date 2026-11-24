Valve, her hafta olduğu gibi geride bıraktığımız hafta da Steam'de en çok satılan oyunları açıkladı. 17-24 Kasım 2026 tarihlerini kapsayan listeler hem dünya hem Türkiye genelinde en çok hangi oyunlara ağırlık verildiğini ortaya koydu. Türk oyuncular, özellikle futbol oyunlarına yoğun ilgi gösterdi.

Dünya, Steam'de En Çok Hangi Oyunları Satın Aldı?

Dünya genelinde 17-24 Kasım 2026 tarihleri arasında oynamak için en çok para harcanan oyun EA Sports FC 27 oldu. Futbol oyunları arasında açık ara önde olan bu yapımı, söz konusu oyunun türüyle uzaktan yakından ilgisi olmayan Call of Duty: Modern Warfare 4 takip etti.

Bu oyunun hemen arkasında özellikle gerçekçi grafikleri ile ön plana çıkan Bodycam konumlandı. Listenin geri kalanında yer alan oyunları ise Grand Theft Auto V Enhanced, Disney Dreamlight Valley, Phantom Blade Zero, It Takes Two ve Crimson Desert Enhanced gibi yapımlar oluşturdu.

Türkiye'de Steam'de En Çok Satın Alınan Oyunlar Hangileri?

EA Sports FC 27 Football Manager 27 Euro Truck Simulator 2 Bodycam Grand Theft Auto V Enhanced Call of Duty: Modern Warfare 4 Forza Horizon 6 Kingdom Come: Deliverance II Ghost of Tsushima Yönetmenin Sürümü Battlefield 6

Türk oyuncular, Steam'de en çok EA Sports FC 27 için para harcadı. Dünyanın geri kalanından farklı olarak listenin ikinci sırasında başka bir futbol oyunu olan Football Manager 27 yer aldı. Bunu simülasyon oyunları arasında önemli yere sahip olan Euro Truck Simulator 2 ile Bodycam, Grand Theft Auto V Enhanced gibi oyunlar izledi.

Editörün Yorumu

Valve tarafından paylaşılan resmî listede geçen hafta Türkiye ile dünya arasında en çok satılan oyunlar açısından çok belirgin bir fark söz konusu. Türkiye'de simülasyon türüne ağırlık verilirken dünyada ise daha çok aksiyon ağırlıklı yapımlar ön planda. Türk oyuncuların en çok satın aldığı ilk iki oyunun futbol oyunu olması ise pek şaşırtıcı değil. Ne de olsa genel olarak futbolu seviyoruz, bunun da tercihlerimize yansıması çok normal.