En Çok Satılan PC Oyunları Açıklandı! İlk 5'te 13 Yıllık Oyun Var
Valve, Steam'de en çok satın alınan oyunları harcadı. Türk oyuncuların ilk iki sırasında farklı futbol oyunları yer alıyor. Globaldeyse farklı bir liste var.
⚡ Önemli Bilgiler
- Steam'de 17-24 Kasım 2026 tarihlerinde hem dünya hem Türkiye'de en çok satılan oyun EA Sports FC 27 oldu.
- Türk oyuncuların en çok satın aldığı ikinci oyun Football Manager 27 olurken Call of Duty: Modern Warfare 4 de dünya çapında en çok satın alınan yapım olarak öne çıktı.
- Türkiye özelindeki listenin üçüncü sırasında Euro Truck Simulator 2, dünya geneline odaklanan listenin üçüncü sırasında ise Bodycam konumlandı.
Valve, her hafta olduğu gibi geride bıraktığımız hafta da Steam'de en çok satılan oyunları açıkladı. 17-24 Kasım 2026 tarihlerini kapsayan listeler hem dünya hem Türkiye genelinde en çok hangi oyunlara ağırlık verildiğini ortaya koydu. Türk oyuncular, özellikle futbol oyunlarına yoğun ilgi gösterdi.
Dünya, Steam'de En Çok Hangi Oyunları Satın Aldı?
- EA Sports FC 27
- Call of Duty: Modern Warfare 4
- Bodycam
- Grand Theft Auto V Enhanced
- Disney Dreamlight Valley
- Phantom Blade Zero
- It Takes Two
- Crimson Desert Enhanced
- Kingdom Come: Deliverance II
- Euro Truck Simulator 2
Dünya genelinde 17-24 Kasım 2026 tarihleri arasında oynamak için en çok para harcanan oyun EA Sports FC 27 oldu. Futbol oyunları arasında açık ara önde olan bu yapımı, söz konusu oyunun türüyle uzaktan yakından ilgisi olmayan Call of Duty: Modern Warfare 4 takip etti.
Bu oyunun hemen arkasında özellikle gerçekçi grafikleri ile ön plana çıkan Bodycam konumlandı. Listenin geri kalanında yer alan oyunları ise Grand Theft Auto V Enhanced, Disney Dreamlight Valley, Phantom Blade Zero, It Takes Two ve Crimson Desert Enhanced gibi yapımlar oluşturdu.
Türkiye'de Steam'de En Çok Satın Alınan Oyunlar Hangileri?
- EA Sports FC 27
- Football Manager 27
- Euro Truck Simulator 2
- Bodycam
- Grand Theft Auto V Enhanced
- Call of Duty: Modern Warfare 4
- Forza Horizon 6
- Kingdom Come: Deliverance II
- Ghost of Tsushima Yönetmenin Sürümü
- Battlefield 6
Türk oyuncular, Steam'de en çok EA Sports FC 27 için para harcadı. Dünyanın geri kalanından farklı olarak listenin ikinci sırasında başka bir futbol oyunu olan Football Manager 27 yer aldı. Bunu simülasyon oyunları arasında önemli yere sahip olan Euro Truck Simulator 2 ile Bodycam, Grand Theft Auto V Enhanced gibi oyunlar izledi.
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Editörün Yorumu
Valve tarafından paylaşılan resmî listede geçen hafta Türkiye ile dünya arasında en çok satılan oyunlar açısından çok belirgin bir fark söz konusu. Türkiye'de simülasyon türüne ağırlık verilirken dünyada ise daha çok aksiyon ağırlıklı yapımlar ön planda. Türk oyuncuların en çok satın aldığı ilk iki oyunun futbol oyunu olması ise pek şaşırtıcı değil. Ne de olsa genel olarak futbolu seviyoruz, bunun da tercihlerimize yansıması çok normal.