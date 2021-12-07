BBC 100 Kadın 2021 Listesi Açıklandı: Türkiye'den 2 Kadın Var

100 Kadın, ilk olarak 2013'te yayınlanan çok formatlı bir BBC serisidir. Yıllık seri, 21. yüzyılda kadınların rolünü ve olayları inceler. BBC 100 Kadın 2021 listesi de geçtiğimiz saatlerde yayınlandı.

Bu liste ile birlikte dünyanın her yerindeki kadınlar Twitter aracılığıyla katılmaya ve ayrıca listenin yayınlanmasını takip eden röportajlara ve tartışmalara yorum yapmaya teşvik ediliyor.

BBC'nin 100 Kadın ekibi, kendileri tarafından toplanan ve BBC'nin Dünya Hizmetleri dil ekipleri ağı tarafından önerilen isimlere dayalı bir kısa liste hazırladı.

Bu yılki 100 Kadın listesi toplumu, kültürü ve dünyayı yeniden icat etmek için üzerlerine düşeni yapanları öne çıkarıyor.

BBC 100 Kadın 2021

Bunlar arasında en genç Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yousafzai, Samoa'nın ilk kadın Başbakanı Fiamē Naomi Mata'afa, Aşı Güven Projesi'nin Başkanı Profesör Heidi J Larson ve ünlü yazar Chimamanda Ngozi Adichie yer alıyor.

Ayrıca yazar Elif Şafak Fransa'dan, paralimpik golbol oyuncusu olan Sevda Altunoluk ise Türkiye'den listede boy göstermeyi başarıyor. Listede yer alan bazı kadın isimler şu şekilde:

Lima Aafshid (Afghanistan) - Şair

Halima Aden (Kenya) – Yardımsever ve eski model

Oluyemi Adetiba-Orija (Nijerya) – Headfort Foundation kurucusu

Muqadasa Ahmadzai (Afganistan) – Sosyal ve politik aktivist

Rada Akbar (Afganistan) - Sanatçı

Abia Akram (Pakistan) – Engelli hakları savunucusu

Leena Alam (Afganistan) - Oyuncu

Dr Alema (Afganistan) – Filozof ve eylemci

Sevda Altunoluk (Türkiye) – Profesyonel golbol oyuncusu

Wahida Amiri (Afganistan) – Kütüphaneci ve protestocu

Mónica Araya (Kosta Rika) – 0 emisyon ulaşım savunucusu

Natasha Asghar (Birleşik Krallık) – Galler Parlamentosu üyesi

Zuhal Atmar (Afganistan) - Girişimci

Marcelina Bautista (Meksika) – Birlik lideri

Crystal Bayat (Afganistan) - Aktivist

Razia Barakzai (Afganistan) - Protestocu

Nilofar Bayat (Afganistan) – Tekerlekli sandalye basketbolu oyuncusu

Jos Boys (Birleşik Krallık) - Mimar

Catherine Corless (İrlanda) – Yerel tarihçi

Faiza Darkhani (Afganistan) - Çevreci

Azmina Dhrodia (Kanada) – Güvenlik politikası lideri

Pashtana Durrani (Afganistan) - Öğretmen

Najla Elmangoush (Birleşik Krallık) – Libya Dışişleri Bakanı

Shila Ensandost (Afganistan) - Öğretmen

Saeeda Etebari (Afganistan) – Mücevher tasarımcısı

Sahar Fetrat (Afganistan) – Feminist aktivist

Melinda French Gates (ABD) – Hayırsever ve iş kadını

Fatima Gailani (Afganistan) – Barış müzakerecisi

Carolina García (Arjantin) - Yönetmen

Saghi Ghahraman (İran) - Şair

Ghawgha (Afganistan) - Müzisyen

Angela Ghayour (Afganistan) - Öğretmen

Jamila Gordon (Somali) – Lumachain kurucusu

Najlla Habibyar (Afganistan) - Girişimci

Laila Haidari (Pakistan) – Mother Camp kurucusu

Zarlasht Halaimzai (Afganistan) – Refugee Trauma Initiative kurucusu

Shamsia Hassani (İran) – Sokak sanatçısı

Nasrin Husseini (Afganistan) - Veteriner

Momena Ibrahimi (Afganistan) - Polis

Mugdha Kalra (Hindistan) – Not That Different kurucusu

Freshta Karim (Afganistan) – Charmaghz mobil kütüphane kurucusu

Amena Karimyan (Afganistan) - Astronom

Aliya Kazimy (Afganistan) - Eğitimci

Baroness Helena Kennedy QC (Birleşik Krallık) - Yönetici

Hoda Khamosh (İran) – Adet kampanyacısı

Mia Krisna Pratiwi (Endonezya) - Çevreci

Heidi J Larson (ABD) - Yönetici

Iman Le Caire (Mısır) – Trans Asylias kurucusu

Sevidzem Ernestine Leikeki (Kamerun) – İklim aktivisti

Elisa Loncón Antileo (Şili) – Constitutional Convention Başkanı

Chloé Lopes Gomes (Fransa) – Bale dansçısı

Mahera (Afganistan) - Doktor

Maral (Afganistan) - Kampanyacı

Masouma (Afganistan) – Kamu savcısı

Fiamē Naomi Mata’afa (Samoa) - Başbakan

Salima Mazari (İran) - Politikacı

Depelsha Thomas McGruder (ABD) – Moms of Black Boys Utd. kurucusu

Mulu Mefsin (Etiyopya) - Hemşire

Mohadese Mirzaee (Afganistan) - Pilot

Fahima Mirzaie (Afganistan) – Semazen dansçı

Tlaleng Mofokeng (Güney Afrika) – BM sağlık hakkı raportörü

Tanya Muzinda (Zimbabwe) – Motocross sporcusu

Chimamanda Ngozi Adichie (Nijerya) - Yazar

Lynn Ngugi (Kenya) - Gazeteci

Amanda Nguyễn (ABD) – Sosyal girişimci

Basira Paigham (Afganistan) – Cinsiyet-azınlıklar aktivisti

Natalia Pasternak Taschner (Brezilya) - Mikrobiyolojist

Monica Paulus (Papua Yeni Gine) – Şiddete karşı kampanya yürütücüsü

Rehana Popal (Afganistan) - Avukat

Manjula Pradeep (Hindistan) – İnsan hakları aktivisti

Razma (Afganistan) - Müzisyen

Rohila (Afganistan) - Öğrenci

Alba Rueda (Arjantin) – Trans aktivist

Ruksana (Afganistan) – Cerrah

Halima Sadaf Karimi (Afganistan) – Politikacı

Roya Sadat (Afganistan) – Film yapımcısı

Shogufa Safi (Afganistan) – Orkestra şefi

Sahar (Afganistan) – Futbol oyuncusu

Soma Sara (Birleşik Krallık) – Everyone’s Invited kurucusu

Mahbouba Seraj (Afganistan) – Kadın hakları aktivisti

Elif Şafak (Türkiye) - Yazar

Anisa Shaheed (Afganistan) - Gazeteci

Mina Smallman (Birleşik Krallık) - Rahibe

Barbara Smolińska (Polonya) – Reborn Sugar Babies kurucusu

Ein Soe May (Myanmar) – Demokrasi yanlısı aktivist

Piper Stege Nelson (ABD) - Yönetici

Fatima Sultani (Afganistan) - Dağcı

Adelaide Lala Tam (Çin) - Tasarımcı

Sister Ann Rose Nu Tawng (Myanmar) – Katolik Rahibe

Emma Theofelus (Namibya) - Politikacı

Sara Wahedi (Afganistan) – Ehtesab kurucusu

Vera Wang (ABD) – Moda tasarımcısı

Nanfu Wang (Çin) – Film yapımcısı

Roshanak Wardak (Afganistan) – Kadın doğum uzmanı

Ming-Na Wen (Makao) - Oyuncu

Rebel Wilson (Avustralya) - Oyuncu

Benafsha Yaqoobi (Afganistan) – Engelli hakları savunucusu

Malala Yousafzai (Pakistan) – Malala Fun kurucu ortağı

Yuma (Türkmenistan) - Psikoterapist

Zala Zazai (Afganistan) - Polis

Afganistanlı kadınlar, bu yılki listenin yarısını oluşturuyor, listedeki bazı kadınlar, kendi güvenlikleri için takma adlarla ve fotoğrafsız şekilde görünüyor.

Ağustos 2021'de Taliban'ın yeniden canlanması milyonlarca Afgan'ın hayatını değiştirdi: Kızların orta öğretim almaları yasaklandı, kadın işleri bakanlığı dağıtıldı ve birçok durumda kadınlara işe geri dönmemeleri söylendi.

Bu yılki liste, hayatlarını sıfırlamak zorunda kaldıkları için cesaretlerinin ve başarılarının kapsamını tanımakta.

BBC 100 Kadın listesinin herhangi bir sıralamaya sahip olmadığını, sadece farklı kategorilerden kadınların yıl içerisinde ön plana çıkmasına göre hazırlandığını hatırlatmak gerekiyor.

BBC, 100 Kadın listesinin nasıl oluşturulduğunu ise şu şekilde açıkladı: