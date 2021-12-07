BBC 100 Kadın 2021 Listesi Açıklandı: Türkiye'den 2 Kadın Var
BBC 100 Kadın 2021 paylaşıldı. Türkiye'den Sevda Altunoluk ve ayrıca Fransa'dan Elif Şafak listede yer aldı.
100 Kadın, ilk olarak 2013'te yayınlanan çok formatlı bir BBC serisidir. Yıllık seri, 21. yüzyılda kadınların rolünü ve olayları inceler. BBC 100 Kadın 2021 listesi de geçtiğimiz saatlerde yayınlandı.
Bu liste ile birlikte dünyanın her yerindeki kadınlar Twitter aracılığıyla katılmaya ve ayrıca listenin yayınlanmasını takip eden röportajlara ve tartışmalara yorum yapmaya teşvik ediliyor.
BBC'nin 100 Kadın ekibi, kendileri tarafından toplanan ve BBC'nin Dünya Hizmetleri dil ekipleri ağı tarafından önerilen isimlere dayalı bir kısa liste hazırladı.
Bu yılki 100 Kadın listesi toplumu, kültürü ve dünyayı yeniden icat etmek için üzerlerine düşeni yapanları öne çıkarıyor.
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BBC 100 Kadın 2021
Bunlar arasında en genç Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yousafzai, Samoa'nın ilk kadın Başbakanı Fiamē Naomi Mata'afa, Aşı Güven Projesi'nin Başkanı Profesör Heidi J Larson ve ünlü yazar Chimamanda Ngozi Adichie yer alıyor.
Ayrıca yazar Elif Şafak Fransa'dan, paralimpik golbol oyuncusu olan Sevda Altunoluk ise Türkiye'den listede boy göstermeyi başarıyor. Listede yer alan bazı kadın isimler şu şekilde:
- Lima Aafshid (Afghanistan) - Şair
- Halima Aden (Kenya) – Yardımsever ve eski model
- Oluyemi Adetiba-Orija (Nijerya) – Headfort Foundation kurucusu
- Muqadasa Ahmadzai (Afganistan) – Sosyal ve politik aktivist
- Rada Akbar (Afganistan) - Sanatçı
- Abia Akram (Pakistan) – Engelli hakları savunucusu
- Leena Alam (Afganistan) - Oyuncu
- Dr Alema (Afganistan) – Filozof ve eylemci
- Sevda Altunoluk (Türkiye) – Profesyonel golbol oyuncusu
- Wahida Amiri (Afganistan) – Kütüphaneci ve protestocu
- Mónica Araya (Kosta Rika) – 0 emisyon ulaşım savunucusu
- Natasha Asghar (Birleşik Krallık) – Galler Parlamentosu üyesi
- Zuhal Atmar (Afganistan) - Girişimci
- Marcelina Bautista (Meksika) – Birlik lideri
- Crystal Bayat (Afganistan) - Aktivist
- Razia Barakzai (Afganistan) - Protestocu
- Nilofar Bayat (Afganistan) – Tekerlekli sandalye basketbolu oyuncusu
- Jos Boys (Birleşik Krallık) - Mimar
- Catherine Corless (İrlanda) – Yerel tarihçi
- Faiza Darkhani (Afganistan) - Çevreci
- Azmina Dhrodia (Kanada) – Güvenlik politikası lideri
- Pashtana Durrani (Afganistan) - Öğretmen
- Najla Elmangoush (Birleşik Krallık) – Libya Dışişleri Bakanı
- Shila Ensandost (Afganistan) - Öğretmen
- Saeeda Etebari (Afganistan) – Mücevher tasarımcısı
- Sahar Fetrat (Afganistan) – Feminist aktivist
- Melinda French Gates (ABD) – Hayırsever ve iş kadını
- Fatima Gailani (Afganistan) – Barış müzakerecisi
- Carolina García (Arjantin) - Yönetmen
- Saghi Ghahraman (İran) - Şair
- Ghawgha (Afganistan) - Müzisyen
- Angela Ghayour (Afganistan) - Öğretmen
- Jamila Gordon (Somali) – Lumachain kurucusu
- Najlla Habibyar (Afganistan) - Girişimci
- Laila Haidari (Pakistan) – Mother Camp kurucusu
- Zarlasht Halaimzai (Afganistan) – Refugee Trauma Initiative kurucusu
- Shamsia Hassani (İran) – Sokak sanatçısı
- Nasrin Husseini (Afganistan) - Veteriner
- Momena Ibrahimi (Afganistan) - Polis
- Mugdha Kalra (Hindistan) – Not That Different kurucusu
- Freshta Karim (Afganistan) – Charmaghz mobil kütüphane kurucusu
- Amena Karimyan (Afganistan) - Astronom
- Aliya Kazimy (Afganistan) - Eğitimci
- Baroness Helena Kennedy QC (Birleşik Krallık) - Yönetici
- Hoda Khamosh (İran) – Adet kampanyacısı
- Mia Krisna Pratiwi (Endonezya) - Çevreci
- Heidi J Larson (ABD) - Yönetici
- Iman Le Caire (Mısır) – Trans Asylias kurucusu
- Sevidzem Ernestine Leikeki (Kamerun) – İklim aktivisti
- Elisa Loncón Antileo (Şili) – Constitutional Convention Başkanı
- Chloé Lopes Gomes (Fransa) – Bale dansçısı
- Mahera (Afganistan) - Doktor
- Maral (Afganistan) - Kampanyacı
- Masouma (Afganistan) – Kamu savcısı
- Fiamē Naomi Mata’afa (Samoa) - Başbakan
- Salima Mazari (İran) - Politikacı
- Depelsha Thomas McGruder (ABD) – Moms of Black Boys Utd. kurucusu
- Mulu Mefsin (Etiyopya) - Hemşire
- Mohadese Mirzaee (Afganistan) - Pilot
- Fahima Mirzaie (Afganistan) – Semazen dansçı
- Tlaleng Mofokeng (Güney Afrika) – BM sağlık hakkı raportörü
- Tanya Muzinda (Zimbabwe) – Motocross sporcusu
- Chimamanda Ngozi Adichie (Nijerya) - Yazar
- Lynn Ngugi (Kenya) - Gazeteci
- Amanda Nguyễn (ABD) – Sosyal girişimci
- Basira Paigham (Afganistan) – Cinsiyet-azınlıklar aktivisti
- Natalia Pasternak Taschner (Brezilya) - Mikrobiyolojist
- Monica Paulus (Papua Yeni Gine) – Şiddete karşı kampanya yürütücüsü
- Rehana Popal (Afganistan) - Avukat
- Manjula Pradeep (Hindistan) – İnsan hakları aktivisti
- Razma (Afganistan) - Müzisyen
- Rohila (Afganistan) - Öğrenci
- Alba Rueda (Arjantin) – Trans aktivist
- Ruksana (Afganistan) – Cerrah
- Halima Sadaf Karimi (Afganistan) – Politikacı
- Roya Sadat (Afganistan) – Film yapımcısı
- Shogufa Safi (Afganistan) – Orkestra şefi
- Sahar (Afganistan) – Futbol oyuncusu
- Soma Sara (Birleşik Krallık) – Everyone’s Invited kurucusu
- Mahbouba Seraj (Afganistan) – Kadın hakları aktivisti
- Elif Şafak (Türkiye) - Yazar
- Anisa Shaheed (Afganistan) - Gazeteci
- Mina Smallman (Birleşik Krallık) - Rahibe
- Barbara Smolińska (Polonya) – Reborn Sugar Babies kurucusu
- Ein Soe May (Myanmar) – Demokrasi yanlısı aktivist
- Piper Stege Nelson (ABD) - Yönetici
- Fatima Sultani (Afganistan) - Dağcı
- Adelaide Lala Tam (Çin) - Tasarımcı
- Sister Ann Rose Nu Tawng (Myanmar) – Katolik Rahibe
- Emma Theofelus (Namibya) - Politikacı
- Sara Wahedi (Afganistan) – Ehtesab kurucusu
- Vera Wang (ABD) – Moda tasarımcısı
- Nanfu Wang (Çin) – Film yapımcısı
- Roshanak Wardak (Afganistan) – Kadın doğum uzmanı
- Ming-Na Wen (Makao) - Oyuncu
- Rebel Wilson (Avustralya) - Oyuncu
- Benafsha Yaqoobi (Afganistan) – Engelli hakları savunucusu
- Malala Yousafzai (Pakistan) – Malala Fun kurucu ortağı
- Yuma (Türkmenistan) - Psikoterapist
- Zala Zazai (Afganistan) - Polis
Afganistanlı kadınlar, bu yılki listenin yarısını oluşturuyor, listedeki bazı kadınlar, kendi güvenlikleri için takma adlarla ve fotoğrafsız şekilde görünüyor.
Ağustos 2021'de Taliban'ın yeniden canlanması milyonlarca Afgan'ın hayatını değiştirdi: Kızların orta öğretim almaları yasaklandı, kadın işleri bakanlığı dağıtıldı ve birçok durumda kadınlara işe geri dönmemeleri söylendi.
Bu yılki liste, hayatlarını sıfırlamak zorunda kaldıkları için cesaretlerinin ve başarılarının kapsamını tanımakta.
BBC 100 Kadın listesinin herhangi bir sıralamaya sahip olmadığını, sadece farklı kategorilerden kadınların yıl içerisinde ön plana çıkmasına göre hazırlandığını hatırlatmak gerekiyor.
BBC, 100 Kadın listesinin nasıl oluşturulduğunu ise şu şekilde açıkladı:
Son 12 ayda manşetlere çıkan veya önemli hikayeleri etkileyen adayların yanı sıra anlatacak ilham verici hikayeleri olan, önemli bir şey başaran veya toplumlarını mutlaka haber yapmayacak şekilde etkileyen adayları arıyorduk. İsim havuzu daha sonra bu yılın temasına göre değerlendirildi.
Nihai isimler seçilmeden önce bölgesel temsil ve tarafsızlık için de ölçülmüştür.
Bu yıl BBC 100 Kadın listesinin yarısı tek bir ülkeden -Afganistan'dan- oluşuyor. Ülkedeki son olaylar manşetlere taşındı ve insan hakları grupları, Taliban yönetimi altında öngörülebilir bir gelecekte kadınların özgürlüklerinin aşınabileceğinden korktukları için, milyonlarca Afgan'ın geleceğini sorgulamasına neden oldu.
Listenin yarısını taşralı ya da ülkede çalışan kadınlara ayırarak, bunlardan kaçının kamusal yaşam alanlarından kaybolmaya zorlandığını vurgulamak ve giderek susturulanların seslerini paylaşmak istedik.
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