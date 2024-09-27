BDDK Açıkladı! Kredi Borçluları Artık İcralık Olmayacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yani BDDK, kredi kartı borçlularını ilgilendiren yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe soktu. Buna göre kurum, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için yeni bir çözüm sundu. Milyonlarca vatandaş, kredi kartı ve kredi borcu için 60 aya kadar yapılandırma imkanından faydalanabilecek. İşte detaylar!

Kredi Kartı ve Kredi Borçları 60 Ay Vade ile Yapılandırılabilecek

Resmi Gazete'de yayınlanan BDDK kararına göre, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma seçeneği getirildi. Üstelik bu mevcut yapılandırmalar gibi kredi kartınızın iptal olacağı anlamına gelmiyor. Kredi kartı kullanıcıları dilerlerse borç bakiyelerini 60 aya kadar yapılandırabilecek.

Yapılandırılan kredi kartı iptal olmayacak. Ancak borcunuzun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak. İhtiyaç kredisinde ise yapılandırma süreci boyunca ilgili bir bankadan ikinci bir kredi alamayacaksınız. Bu süreçte borçlarınıza uygulanacak faiz oranı da bankadan bankaya değişecektir.

Ancak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, referans faiz olan yüzde 3,11 ile sınırlandırdı. Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor. Üstelik BDDK'nın kredi kartlarıyla ilgili tek yaptığı değişiklik bu olmadı. Asgari ödeme tutarları da değişti.

Kredi Kartı Asgari Ödeme Tutarı Ne Kadar?

Kredi kartlarında asgari ödeme tutarı da güncellendi. Bildiğiniz üzere 25 bin TL'ye kadar olan dönem borçlarının asgarı ödeme tutarı yüzde 20, bu sınırın ötesindekilerin asgari ödeme tutarı yüzde 40 olarak belirlenmişti. Bu sınır 25 bin TL'den 50 bin TL'ye yükseltildi. 50 bin TL ve üzerindeki borçlarda ise asgari ödeme tutarı yüzde 40 olarak uygulanacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu düzenleme, sayısı milyonları bulan kredi kartı ve ihtiyaç kredisi mağduru vatandaşlar için bir çözüm olacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.