BDDK'dan Onay Geldi: Bankacılık Hizmetleri Getir'e Geliyor!
GetirFinans ve Fibabanka, Türkiye'nin ilk servis modeli bankacılığı için BDDK'dan gerekli izinleri aldı. Peki bu ortaklık ne anlama geliyor?
Geçtiğimiz aylarda yeniden yapılanan Getir, kullanıcıları fazlasıyla sevindirecek bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda GetirFinans ve Fibabanka'nın Türkiye'deki ilk servis modeli bankacılığı için BDDK'dan onay aldığı ortaya çıktı. Peki, bu ortaklık ne anlama geliyor?
BDDK'dan GetirFinans ve Fibabanka'ya Servis Modeli Bankacılığı İçin Onay
GetirFinans ve Fibabanka, Türkiye'nin ilk servis modeli bankacılığı için BDDK'dan gerekli izinleri aldı. Bu iş birliği sayesinde Getir kullanıcıları en iyi fırsatlara ve tekliflere Getir uygulaması içinde yer alan GetirFinans’tan erişebilecek. Dahası, söz konusu hizmetin çok yakında faaliyete geçeceğinin altı çizildi.
Türkiye’nin ilk Servis Modeli Bankacılığına başlamak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan gerekli izni almanın gururunu yaşıyoruz. 😎🎉— Fibabanka (@fibabanka) August 27, 2024
Artık @getir kullanıcıları, @getir_finans üzerinden Bankamızın sunduğu Açık Bankacılık servisleriyle;
- Banka/kredi kartı,
-… pic.twitter.com/Rq6nzpvQ8o
Fibabanka, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla ortaklığa dair kapsamlı detayları paylaştı. İşte Getir kullanıcılarının GetirFinans platformu aracılığıyla yararlanacakları bankacılık hizmetlerinden bazıları;
- Banka/kredi kartı
- Vadeli/vadesiz hesap
- Kredili mevduat hesap
- Döviz
- İhtiyaç kredisi
- Para transferleri
- Fatura/kurum ödeme
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