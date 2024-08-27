BDDK'dan Onay Geldi: Bankacılık Hizmetleri Getir'e Geliyor!

GetirFinans ve Fibabanka, Türkiye'nin ilk servis modeli bankacılığı için BDDK'dan gerekli izinleri aldı. Peki bu ortaklık ne anlama geliyor?

Tunahan Karakış
Tunahan Karakış -

Geçtiğimiz aylarda yeniden yapılanan Getir, kullanıcıları fazlasıyla sevindirecek bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda GetirFinans ve Fibabanka'nın Türkiye'deki ilk servis modeli bankacılığı için BDDK'dan onay aldığı ortaya çıktı. Peki, bu ortaklık ne anlama geliyor?

BDDK'dan GetirFinans ve Fibabanka'ya Servis Modeli Bankacılığı İçin Onay 

GetirFinans ve Fibabanka, Türkiye'nin ilk servis modeli bankacılığı için BDDK'dan gerekli izinleri aldı. Bu iş birliği sayesinde Getir kullanıcıları en iyi fırsatlara ve tekliflere Getir uygulaması içinde yer alan GetirFinans’tan erişebilecek. Dahası, söz konusu hizmetin çok yakında faaliyete geçeceğinin altı çizildi.

Fibabanka, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla ortaklığa dair kapsamlı detayları paylaştı. İşte Getir kullanıcılarının GetirFinans platformu aracılığıyla yararlanacakları bankacılık hizmetlerinden bazıları;

  • Banka/kredi kartı
  • Vadeli/vadesiz hesap
  • Kredili mevduat hesap
  • Döviz
  • İhtiyaç kredisi
  • Para transferleri
  • Fatura/kurum ödeme

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