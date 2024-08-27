BDDK'dan Onay Geldi: Bankacılık Hizmetleri Getir'e Geliyor!

Geçtiğimiz aylarda yeniden yapılanan Getir, kullanıcıları fazlasıyla sevindirecek bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda GetirFinans ve Fibabanka'nın Türkiye'deki ilk servis modeli bankacılığı için BDDK'dan onay aldığı ortaya çıktı. Peki, bu ortaklık ne anlama geliyor?

BDDK'dan GetirFinans ve Fibabanka'ya Servis Modeli Bankacılığı İçin Onay

GetirFinans ve Fibabanka, Türkiye'nin ilk servis modeli bankacılığı için BDDK'dan gerekli izinleri aldı. Bu iş birliği sayesinde Getir kullanıcıları en iyi fırsatlara ve tekliflere Getir uygulaması içinde yer alan GetirFinans’tan erişebilecek. Dahası, söz konusu hizmetin çok yakında faaliyete geçeceğinin altı çizildi.

Türkiye’nin ilk Servis Modeli Bankacılığına başlamak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan gerekli izni almanın gururunu yaşıyoruz. 😎🎉



Artık @getir kullanıcıları, @getir_finans üzerinden Bankamızın sunduğu Açık Bankacılık servisleriyle;



- Banka/kredi kartı,

-… pic.twitter.com/Rq6nzpvQ8o — Fibabanka (@fibabanka) August 27, 2024

Fibabanka, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla ortaklığa dair kapsamlı detayları paylaştı. İşte Getir kullanıcılarının GetirFinans platformu aracılığıyla yararlanacakları bankacılık hizmetlerinden bazıları;

Banka/kredi kartı

Vadeli/vadesiz hesap

Kredili mevduat hesap

Döviz

İhtiyaç kredisi

Para transferleri

Fatura/kurum ödeme

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