Şeffaf Beats Studio Buds Plus Kulaklıkların Fiyatı Belli Oldu

Ses sistemleri ve kulaklıklar denildiğinde ilk akla gelen markalardan olan Beats ile Apple'ın iş birliği çerçevesinde ortaya çıkan Beats Studio Buds, şeffaf tasarıma sahip modeline kavuşuyor.

Beats Studio Buds Plus olarak duyurulan kulaklık, Apple mağazalarında satılacak ve önceki modele kıyasla daha güçlü bir gürültü engelleme sistemiyle birlikte gelecek.

Beats Studio Plus Özellikleri ve Fiyatı

Apple Beats Studio Buds Plus also coming in Black Gold and Ivory colorways, adding to the transparent variant. pic.twitter.com/L2THbOKYVZ — Roland Quandt (@rquandt) April 26, 2023

Apple AirPods serisinin aksine H1/H2 çiplerini değil, Beats tarafından üretilen özel çipleri kullanması beklenen Beats Studio Buds Plus, başta daha yüksek kalitede aktif gürültü engelleme olmak üzere kullanıcılara daha kaliteli bir ses deneyimi sunacak.

Yeni nesil AirPods Pro ile yarışacak düzeyde bir deneyim sunacağı iddia edilen cihaz, aynı zamanda daha kaliteli bir pasif yalıtımla gelecek. Tabii kulaklığın en dikkat çekici yanı, tamamen şeffaf bir tasarımın benimsenmesi. Hem şarj kutusu hem de kulaklık tarafında uygulanan şeffaf tasarım, cihazın iç yapısını tümüyle ortaya çıkardığı gibi özgün bir görünüm de katıyor.

Şeffaf tasarımın yanında Siyah-Altın ve Fildişi renk seçenekleri de Beats Studio Buds Plus için sunulacak.

Yakın zamanda FCC resmi kayıtlarında tespit edilen cihazın önümüzdeki günlerde basın bülteni ile tanıtılması bekleniyor. İddialara göre Beats Studio Buds Plus, 170 dolar fiyat etiketiyle satılacak. Yani ülkemizde 5500-6000 TL arasında bir fiyat ile satışa çıkacağı düşünülebilir.