Şeffaf Beats Studio Buds Plus Kulaklıkların Fiyatı Belli Oldu

Ses sistemleri ve kulaklıklar denildiğinde ilk akla gelen markalardan olan Beats ile Apple'ın iş birliği çerçevesinde ortaya çıkan Beats Studio Buds, şeffaf tasarıma sahip modeline kavuşuyor.

Beats Studio Buds Plus olarak duyurulan kulaklık, Apple mağazalarında satılacak ve önceki modele kıyasla daha güçlü bir gürültü engelleme sistemiyle birlikte gelecek.

Apple Beats Studio Buds Plus also coming in Black Gold and Ivory colorways, adding to the transparent variant. pic.twitter.com/L2THbOKYVZ